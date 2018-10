Pietra Ligure. Buongiorno a tutti gli amici che seguono la diretta di IVG sport. Oggi seguiremo in diretta per voi la partita tra il Pietra di Mr. Pisano e l’Imperia di Mr. Buttu.

I pietresi si vogliono subito rifare dopo la sonora sconfitta subita in casa del Rapallo (4-1). Opposto l’umore dell’Imperia che con un 2-0 all’inglese ha vinto con l’Angelo Baiardo.

Sarà una partita molto combattuta visto che le due squadre sono a 6 punti; chi vince fa un ulteriore passo verso la prima posizione che attualmente è occupata dal Finale di Mr. Caverzan con 9 punti e il secondo posto è occupato da una vera sorpresa di questo campionato la Cairese di Mr. Solari a quota 7 punti.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

PIETRA LIGURE: Patrone, Ciceri, Corciulo, Danio, Bottino, Rossi, D’Aprile, Badoino, Battuello, Auteri, Rovere

Mr. Pisano avrà a disposizione: Noceto, Baracco, Bianco, Micci, Bonavia, Rimassa, En Nejmy, Galleano, Zunino

IMPERIA: Trucco, Ambrosini, Risso, Fazio, Laera, Di Lauro, Figone, Giglio, Castagna, Costantini, Moscatelli

Mr. Buttu avrà a disposizione: Sadiku, Pinna, Tahiri, Bordero, Cosenza, Roda, Faedo, Mehmetat, Correale

La gara sarà diretta dal Sig. Riccardo Dasso della sez. di Genova coadiuvato dai gauardalinee Sig. Alexandru Frunza della sez. di Novi Ligure e Sig. Dimitri Giorgio Ghio della sez. di Novi Ligure

Clima: tempo nuvoloso con possibile pioggia

Spettatori: una cinquantina circa

Dasso di Genova fischia l’inizio della partita

1′ calcio di punizione di Auteri in mezzo ma nulla di fatto

9′ Auteri va via alla difesa imperiese mette in mezzo ma nessuno è stato pronto a ribadire in porta

14′ risultato sempre sullo 0-0

Calcio di punizione in buona posizione per l’Imperia

16′ ottimo tiro di Castagna di poco a lato

17′ ammonito Risso, calcio punizione per il Pietra

18′ Auteri sullla palla calcia e ribattuta palla arriva a Ciceri ma palla alta