Buongiorno a tutti i nostri lettori che ogni settimana seguono la nostra diretta su IVG sport.

Oggi siamo a Finale Ligure per vedere l’battessimo match che vede scontrarsi il Finale contro il Pietra Ligure, le due cittadine distano a pochi chilometri quindi si può parlare di un “derby”.

Il Finale si vorrà rifare della pesante sconfitta in trasferta contro la Rivarolese di domenica scorsa che ha destato molte perplessità e polemiche visto che i padroni di casa invece che cinque sostituzioni ne ha effettuate sei (ora la società finalese farà ricorso).

Parlando della partita odierna sarà un match molto importante contro una squadra che sette giorni fa è riuscita a fermare sul pareggio una squadra nettamente più forte come l’Imperia di Buttu.

Il Pietra vorrà sfruttare l’occasione cercando di mettere in difficoltà i finalesi sperando di portare a casa punti fondamentali per la classifica finale.

Pisano potrà contare su una rosa ricca di giovani di talento come per esempio Zunino, Rovere, Autieri che fino a qui hanno fatto bene portando la propria squadra nelle zone alte della classifica, ma il Finale di Caverzan non é da meno contando su giocatori di una certa esperienza come Scalia, Capra e Genta e molti altri uniti a giovani giocatori per creare quella sintonia per costruire una squadra vincente.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

FINALE: Porta, Conti, Viola, Scalia, De Benedetti, Massa, Capra,Basso, Vallerga, Salzone, Conrieri

In panchina Mr. Caverzan avrà a disposizione: Stavros, Salata, Maiano, Finocchio, Galli, Boragno, Vittori, Ferrara, Ghigliazza

PIETRA LIGURE: Alberico, Ciceri, D’Aprile, Baracco, Bottino, Corciulo, Rimassa, Badoino,Battuello, Zunino, Auteri

In panchina Mr. Pisano avrà a disposizione: Patrone, Gaglioti, Bianco, Rossi, Bonavia, Rovere, Danio, Gaggero, Ballone

La partita sarà diretta dal Sig. Luca Baldini della sez. di La Spezia coadiuvato dai guardalinee Sig. Simone Mino della sez. di La Spezia e dal Sig. Giacomo Siano della sez. di La Spezia.

Clima: giornata soleggiata

Spettatori: un centinaio di spettatori

lI direttore di gara fischia l’inizio della gara.

3′ partita ancora in fase di studio bene entrambe le squadre

6′ tutte le due squadre cercano di creare azioni per fare gol

7′ bella azione del Finale con Salzone che mette in mezzo raso terra per Capra ma anticipato in tuffo da Alberico

9′ Capra cerca un pallonetto sul portiere ma deviato da un difensore pietre. Primo angolo per il Finale

13′ risultato ancora fermo sullo 0-0

16′ mezzo pasticcio della difesa finalese che regalano pallone ad un attaccante pietrese ma ottima uscita di Porta

20′ partita che sta aumentando di intensità

26′ primo ammonito per il Pietra giallo per Ciceri

30′ risultato fermo ancora 0-0

31′ Gooll 1-0 per il Finale. Vallerga con la palla vede Salzone in sovrapposizione lo serve con un bellissimo pallonetto e il numero giallorosso con splendido controllo deposita la palla in rete

35′ ammonito Zunino del Pietra

37′ ammonito Conti fallo su Auteri

40′ mischia in area pallone arriva a Zunino che con una finta si libera di un avversario e tira Porta para con tranquillità

43′ risultato 1-0 per il Finale

1′ di recupero

46′ Fine primo tempo con brivido Finale perché il Pietra é andato vicino al gol

Arbitro fischia l’inizio de la secondo tempo

2′ angolo per il Finale e in due non sono riusciti a staccare di testa e a ribadire in rete

5′ il Finale sta gestendo bene sia la palla che la partita

10’risultato sempre 1-0 ma finalesi più attivi

11′ ammonito capitan Scalia

12′ sostituzione Finale: escono Conti, Vallerga entrano Galli e Vittori

sostituzione Pietra : escono Rimassa e Badoino entano Danio e Bonavia

15′ VIttori ha avuto la possibilità di raddoppiare Mac palla su un difensore pietrese

19′ ammonito De Benedetti

23′ partita molto intesa in questo momento per entrambe le squadre

26′ sostituzione Finale esce Salzone entra Ferrara Pietra sostituisce Battuello e Gaggero

29′ Pietra sostituisce Baracco con Rovere

31’Golll del pareggio del Pietra. GOL di Zunino

33′ parata miracolosa di Alberico su tiro di Capra

37′ Ammonito Bottino del Pietra

40′ risultato sempre 1-1

41′ Zunino si divora il gol del vantaggio davanti a Porta tirando sopra la traversa

44′ palo per il Pietra

44′ ammonito Danio

5′ minuti di recupero

47′ 1-1 ma che partita accesa

49′ Ammonito Bottino trattenuta su Capra e Ammonito Viola

50′ Fine partita risultato finale 1-1