Finale Ligure.

Buon pomeriggio ai nostri lettori che ogni domenica seguono le nostre dirette su IVG sport.

Oggi per voi seguiremo una partita che si può considerare “derby” Finale – Albenga.

Le due squadre hanno ottenuto dei risultati negativi nelle ultime gare: da una parte il Finale arriva da due pareggi consecutivi che hanno fatto rallentare i ragazzi di Caverzan per la lotta alla prima posizione che in questo momento è occupata dalla Rivarolese, dall’ altra parte l’Albenga che domenica scorsa non é riuscita a contrastare l’ Imperia che ha rifilato quattro gol ai padroni di casa.

Il Finale é a quota undici punti insieme al Pietra, Imperia e Vado invece l’Albenga é a quota otto insieme al Genova Calcio.

I finalesi devono ringraziare il suo bomber Vittori (doppietta domenica scorsa) per essere riusciti a portare a casa un prezioso punto contro una formazione come il Genova Calcio che per una breve frazione di gioco ha spaventato i giallorossi portandosi in vantaggio.

La partita di oggi sarà una partita molto importante per il Finale che non potrà sbagliare visto anche i bianconeri arrivano da una pesante sconfitta e vorranno espugnare il Borel che in questo momento é ancora inviolato e ai giallorossi ha portato ben sette punti in classifica con due vittorie con Angelo Baiardo e Vado e il pareggio contro il Pietra di Pisano.

Nella formazione ingauna Mr. Delfino dovrà fare a meno di Stefano Carredda squalificato per due turni per l’espulsione rimediata domenica scorsa nella partita contro l’ Imperia.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

FINALE: Porta, Conti, Viola, Scalia, Basso, Massa, Capra, Ghigliazza, Vittori, Vallerga, Conrieri

Mr. Caverzan avrà a disposizione: Stavros, De Benedetti, Maiano, Finocchio, Pollero, Galli, Salalta, Ferrara, Salzone

ALBENGA: Rossi, Barchi, Taku, Praino, Cocito, Barison, Gerini, Farinazzo, Rossi, Calcagno, Fanelli

Mr. Delfino avrà a disposizione: Scola, Fejxhillari, Patrucco, Gerini, Lamarra, Primoceri, Tesoro, Haidich, Mela

La partita sarà diretta dal Sig. Francesco Tortora della sez. di Albenga coadiuvato dal Sig. Roberto Greppi della sez. di Genova e dalla Sig.ra Claudia Camurridella sez. di Genova

Clima: tempo sereno variabile con vento e possibile pioggia

Spettatori: un altro settantina circa

Tortora fischia l’inizio della partita

4′ partita ancora in fase di studio nessun rischio per entrambe le squadre per il momento

8′ partita ancora sullo 0-0

10′ le due squadre non si osano ancora creare occasioni per non scoprirsi e subire contropiedi pericolosi

14′ Gol per l’Albenga 1-0 Rossi stoppa una palla vede arrivare Gerini che calcia pallone deviato da Massa che mette fuori causa Porta. IL gol viene assegnato a Gerini

18′ l’Albenga ha preso coraggio ed é molto più aggressiva in questa frazione di gioco

22′ 1-1 Finale pareggi grazie a una palla di Capra che serve Conrieri che con un bel cross serve Vallerga che da pochi passi batte Rossi

25′ dopo il pareggio il Finale ha ripreso a giocare con passaggi precisi e belle azioni

29′ risultato sempre 1-1

30′ calcio di punizione per l’Albenga sul pallone Taku che calcia a fil di palo. Rischio per i finalesi

32′ bella triangolazione Capra, Vallerga e Vittori e proprio lui prova tiro ma ribattuto dalla difesa

35′ angolo per il Finale pallone a Basso ma niente di fatto

37′ bella azione di Basso che serve Vallerga che calcia ma pallone sopra alla traversa

41′ bella azione di Massa che crossa in mezzo palla arriva a Capra che non riesce a tirare di prima intenzione però riesce ad aggiustarsi pallone con un tiro a girò mette i brividi a Rossi

44′ primo ammonito per il Finale giallo a Basso

3′ minuti recupero