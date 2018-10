Quiliano. Il Vado non riesce a vincere tra le mure di casa. Al Dagnino, contro il Musiello Saluzzo, buon primo tempo per le ragazze rossoblù che vanno più volte vicino al gol, trovandolo poi al 19° con Levratto. Poco dopo Valle va vicina al raddoppio, ma la palla finisce sul palo. Si va a riposo sull’1-0.

Secondo tempo: il Vado sciupa la rete di vantaggio e in pochi minuti il Musiello trova prima il gol del pareggio e successivamente altre due reti ribaltando la situazione. Accorcia le distanze Salvo al 36° ma non basta. Finisce dopo quattro minuti di recupero con il risultato di 3 reti a 2 per le piemontesi.

Il Vado allenato da Galliano si è presentato in campo con Parodi, Papa, Bernat, Costantino, Salvo, Malacrida, Davanzo, Danese, Valle, Bonifacino, Levratto; a disposizione Viglietti, Viola, Cerruti, Valenzano, Golfetto, Bottino.

Questo l’undici iniziale del Musiello Saluzzo: Merlo, Etzi, Resta, Arnaudo, Garetto, Bongiovanni, Inaudi, Armando, Busso, Milanesio, Bellotti.

Seconda partita e seconda sconfitta per l’Alassio FC, tornato battuto per 6 a 4 dalla trasferta genovese con l’Olimpic 1971. Le giallonere hanno confermato una buona capacità nell’andare a segno, ma al tempo stesso hanno mostrato lacune in difesa, già emerse al debutto.

Domenica 21 ottobre le alassine ospiteranno il Rupinaro Sport; il Vado giocherà sul campo del Borghetto Borbera capolista.