LIVE: CAIRESE – RAPALLO RUENTES 0-0

19′ Ancora Cairese, azione personale del giovane Brignone che si libera dell’avversario e dalla destra crossa in area dove Saviozzi in tuffo di testa non riesce a centrale lo specchio della porta

18′ Scambio al limite tra Saviozzi e Di Martino, il toscano prova la botta dalla distanza, ma calcia alto

12′ Occasionissima per il Rapallo, incursione in area di Maffei che serve centrale Carbone, Moraglio si allunga e manda in calcio d’angolo. Brividi sui gremiti spalti del Cesare Brin

10′ La Cairese risulta più offensiva sulla sinistra, da dove partono i cross di Di Martino, ma la difesa del Rapallo è brava ad anticipare Alessi

7′ Rossi in area tenta il destro e colpisce il palo, ma l’arbitro Calzolari fischia il fuorigioco

5′ Saviozzi pescato in fuorigioco sul lancio di Spozio

1′ Inizia la partita

Prima dell’inizio della partita, le squadre si abbracciano a centrocampo per ricordare con un minuto di silenzio Carlo Pizzorno, lutto al braccio per la sua amata Cairese

LE FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Cavallone P., Moretti, Olivieri, Spozio, Doffo, Brignone, Piana, Di Martino, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Corsini, De Matteis, Facello, Rizzo, Cavallone G., Canaparo, Pastorino, Realini. All. Realini

RAPALLO RUENTES: Molinelli, Verrini, Garbarino, Michi, Sbarra, Garrasi, Maffei, Carbone, Rossi, Lunghi, Marrale. A disp.: Gigliozzi, Crafa, Cupini, Marchesi, Chiappe, Di Fraia, Macaj, Caneva, Botti. All. Bistazzoni

Cairo Montenotte. Buongiorno dal Cesare Brin, stadio che oggi ospiterà la sfida tra Cairese e Rapallo Ruentes. Un match che sulla carta non dovrebbe creare troppe difficoltà alla squadra di mister Solari, data la posizione in classifica. La Cairese infatti occupa la seconda pozione a meno uno dalla capolista Rivarolese, mentre il Rapallo è al penultimo posto della graduatoria. Ma i genovesi arrivano a questa gara sicuramente con il dente avvelenato, dopo la pesante sconfitta casalinga per 4 a 0 subita contro la Rivarolese. Rapallo, che non rappresenta un bel ricordo per i gialloblù, che due stagioni fa nella finale playout uscirono sconfitti e furono costretti alla retrocessione in Promozione. Cairese, invece, che cerca il sesto risultato positivo dopo le tre vittorie e i due pareggi conquistati negli scorsi turni.