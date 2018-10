33′ Ancora Cairese: De Matteis riceve sulla sinistra da Spozio, rientra e lascia partire il destro, Gianrossi blocca a terra sicuro

32′ Cross teso di De Matteis dalla linea di fondo, un super Censini anticipa Alessi in area piccola

30′ Occasione Cairese: dopo una serie di rimpalli Alessi al limite si impossessa del pallone e tenta il mancino, alto

27′ Molassana pericoloso con Girone che viene pescato in fuorigioco

26′ Cairese che tenta di spingere sulla fasce, ma fatica a penetrare la solida difesa del Molassana

22′ cartellino giallo per De Matteis

21′ Lancio di Spozio dalla proprio trequarti per Brignone, l’ex Gianrossi esce e di testa manda in fallo laterale

17′ Il Molassana prova a mettere in difficoltà i gialloblù con continui lanci lunghi per Girone e Minutoli, ma la retroguardia locale è attenta

12′ La Cairese sfiora il vantaggio: lancio di Alessi dalla trequarti per Saviozzi che in area tenta il diagonale, fuori di un soffio

8′ Bel lancio per Minutoli, Moraglio è bravo in uscita a bloccare il pallone sventando così la minaccia del Molassana

7′ Cross dalla destra di Censini sul secondo palo, Vagge cerca il tap-in vincente, ma commette fallo su Canaparo

5′ Corner di Brignone dalla sinistra, Beninati di testa anticipa Alessi e manda in fallo laterale

1′ Fischio d’inizio,

FORMAZIONI

CAIRESE (4-4-2): Moraglio, Corsini, De Matteis, Olivieri, Spozio, Doffo, Canaparo, Clematis, Brignone, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Moretti, Facello, Rizzo, Cavallone P., Pastorino, Piana, Di Martino, Realini. All. Solari

MOLASSANA(4-3-3): Gianrossi, Censini, Beninati, Cuman, Garibaldi, Vagge, Keita, Caramello, Girone, Cocurullo, Minutoli. A disp.: Mangolini, Giacopetti, Rapetti, Lizzi, Mancini, Costa, Alagona. All. Scala

ARBITRO: Sig. ra BELLO Celeste (sez. di La Spezia)

ASSISTENTE 1: ORSINI Nicolò (sez. di La Spezia)

ASSISTENTE 2: CIARLETTA Andrea (sez. di La Spezia)

Cairo Montenotte. Buon pomeriggio dal Cesare Brin, dove la Cairese oggi ospita il fanalino di coda della classifica Molassana, ancora a zero punti. Un match che potrebbe rivelarsi importantissimo per la squadra di mister Solari dal punto di vista della classifica, oggi, infatti, va in scena anche il big match tra Rivarolese e Finale. Una Cairese che arriva a questa sfida dopo due vittorie consecutive e vanta un’imbattibilità casalinga quasi da record, l’ultima sconfitta risale al 6 marzo 2016 ad opera del Magra Azzurri. I gialloblù, però, oggi non potranno contare su due pedine importanti: Cristian di Leo e Daniele Magnani, che saranno fermi per alcuni mesi a causa di gravi infortuni.