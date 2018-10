ALASSIO – CAIRESE 1-3 (9′ Sfinjari, 22′ Alessi, 32′ Doffo, 87′ Alessi)

La Cairese ritrova la vittoria, imponendosi 3 a 1 sull’Alassio grazie alla doppietta di Alessi e alla rete dell’ex Doffo. Successo che arriva in rimonta, al 9′ infatti sono i padroni di casa ad andare in gol con il giovane Sfinjari. Ripresa combattuta, buona prestazione delle vespe che si rendono più volte pericolose senza però trovare la via del gol.

94′ finisce la partita, è vittoria per i gialloblù

90′ cambio Cairese esce Alessi entra Pastorino

87′ TRIS DELLA CAIRESE! Rimessa laterale lunga di Moretti che trova in area piccola Alessi che si gira e imbuca

86′ L’Alassio si gioca l’ultimo cambio, Bergamini sostituisce Ottonello

80′ Lancio filtrante di Scaglione per Paterno, Moraglio in uscita abbraccia il pallone

73′ Ripresa divertente, l’Alassio dall’entrata di Lupo si dimostra più offensiva e pericolosa, mettendo più volte in difficoltà i gialloblù, che invece cercano il gol della sicurezza su ripartenza

71′ Quarto cambio per le vespe: esce Sfinjari entra il classe 2000 Paterno

70′ Azione personale di Lupo che sulla trequarti si libera dell’avversario e avanza in area dove tenta il tiro, troppo debole, Moraglio blocca

66′ Penultima sostituzione per la Cairese, Cavallone rientra dall’infortunio e prende il posto di Corsini

62′ L’Alassio chiede un rigore per l’atterramento di Lupo da parte di Olivieri, ma l’arbitro Bassi ammonisce il 19 giallonero per simulazione tra le grandi proteste del pubblico

58′ Tre cambi anche mister Solari, Di Martino all’esordio da titolare dopo l’infortunio viene sostituito da Saviozzi

56′ ancora un cambio per i locali, Ottonello rivela Perez

54′ Lancio di Lupo dalla sinistra per Sfinjari che spara al volo, Moraglio in tuffo devia in angolo

50′ Moretti dalla sinistra crossa in area dove Alessi di testa mando di poco fuori

49′ Moretti in area dalla linea di fondo per Alessi che controlla e calcia, la conclusione deviata colpisce il palo prima di uscire

48′ Doppio cambio per l’Alassio, entrano Vullo e Lupo rispettivamente per Damonte e Abot

46′ Inizia la ripresa, subito secondo cambio per mister Solari: Brignone prende il posto di un Realini acciaccato

FINE PRIMO TEMPO

43′ Coner di Spozio, Abot allontana di Testa la palla arriva a Piana che sulla sinistra si libera dell’avversario e tenta il tiro di poco alto

40′ Moretti lancia per Facello che appoggia al limite per Piana che ci prova di prima intenzione di poco a lato

37′ Sfinjari cambia gioco sulla destra per Abot che serve Pastorino in corsa, la sua conclusione è potente ma non precisa.

32′ RADDOPPIO DELLA CAIRESE! Cross di Facello dalla destra per Alessi, che tenta il tiro, Guerrina si oppone, la palla rimane lì e l’ex Doffo imbuca il vantaggio gialloblù

30′ Punizione dai 30 metri di Abot, Moraglio para sicuro

27′ Infortunio per Clematis, probabilmente un problema muscolare. Al suo posto entra Facello

26′ annullato per fuorigioco il gol su pallonetto di Alessi

22′ PARI CAIRESE! Calcio d’angolo di Spozio dalla destra, incornata di Alessi imprendibile per Guerrina

20′ La Cairese cerca il pari, ma fatica a trovare spazi

15′ Cross di Corsini, appoggio di Alessi per Piana che spara alto dal limite

9′ VANTAGGIO ALASSIO! Sugli sviluppi di una punizione, palla a Sfinjari che salta Olivieri, entra in area e con un diagonale supera Moraglio

6′ Abot dalla destra serve in area Sfinjari che tenta il mancino, troppo debole per impensierire Moraglio

1′ Subito ci prova la Cairese, lancio lungo di Spozio dalla propria trequarti per Clematis anticipato dall’uscita sicura di Guerrina

LE FORMAZIONI

ALASSIO: Guerrina, Iraci, Grande, Perez, Viganò, Oxhallari, Damonte, Scaglione, Abot, Pastorino, Sfinjari. A disp.: Ventrice, Bisio, Bergamini, Franco, Ottonello, Vullo, Paterno, Lupo, Gerardi . All. Mambrin

CAIRESE: Moraglio, Corsini, Moretti, Olivieri, Spozio, Doffo, Clematis, Piana, Di Martino, Aklessi, Realini. A dosp.: Giribaldi, Cavallone P., De Matteis, Facello, Rizzo, Canaparo, Brignone, Pastorino, Saviozzi. All. Solari

Alassio. Buongiorno dallo stadio “Ferrando”, palcoscenico della gara tra Alassio e Cairese. Una sfida che ha animato la scorsa stagione il Campionato di Promozione, tra le due squadre contendenti al titolo ha avuto poi la meglio la formazione di mister Solari. Ma oggi è un’altra storia, si torna in Eccellenza, dove l’esordio delle vespe non è stato dei migliori: appena due punti in quattro giornate. Meglio invece la Cairese che vanta il terzo posto in classifica a -1 da Finale e Rivarolese.