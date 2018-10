Varazze. La Varazze e-Enduro 2018, gara con mountain bike elettriche da enduro a pedalata assistita, che si svolgerà domenica 7 ottobre con ritrovo alle ore 8 dal Molo Marinai d’Italia e preceduta il giorno prima dalle prove libere, sarà caratterizzata da una grande novità. “A differenza della passata edizione – spiegano gli organizzatori – in cui le prove erano disegnate prevalentemente nella parte più bassa del territorio, quest’anno lo staff di Varazze Outdoor ha voluto sviluppare la prima parte di gara nel territorio del Monte Beigua, dove storicamente sono stati preparati moltissimi trail curati e di ogni livello tecnico“.

“Molti appassionati – aggiungono gli organizzatori – conoscono o hanno sentito parlare della bellezza di questo territorio, del flow che caratterizza questi famosi trail e quindi e-Enduro non poteva ignorarlo”. Per questo motivo la Varazze e-Enduro 2018 sarà organizzata con un format diverso, quantomeno insolito per il mondo e-Mtb: infatti il primo trasferimento della gara, che prevede comunque la partenza dal lungomare di Varazze, prevede anche il trasporto dei rider da parte dell’organizzazione fino alla frazione di Alpicella e solo da li inizierà la gara vera e propria.

A fronte di questa decisione si farà un’eccezione, quindi anche durante le ricognizioni del sabato sarà permesso risalire con shuttle a pagamento messi a disposizione dell’organizzazione fino alla frazione Alpicella oppure con i propri mezzi e da lì (come da regolamento) i concorrenti dovranno proseguire con la propria bici simulando esattamente il format di gara.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché anche quest’anno la gara di e-Enduro sarà all’intero del Varazze Outdoor Fest, organizzato da Vaze Free Time, e voluto dall’amministrazione comunale, in cui ci si potrà cimentare nelle seguenti discipline: kayak fishing, water sky, sup, parapendio, trekking… Tante le attività all’aria aperta da praticare tra il mare e il Parco del Beigua – Global Unesco Geopark.

“Giunta alla quinta edizione – commenta l’assessore al Turismo Filippo Piacentini – il Varazze Outdoor Fest non è solo un evento, è programmazione, ricerca di nuovi target, che mette al primo posto il binomio turismo e sport“.

Prenotazioni Shuttle per risalite prove del sabato (a pagamento):

ASD Beigua Insane Tribù cell. 3476681000 (35 posti)

Zeta Shuttle cell. 3477778505 (3 posti)

Varazze MTB cell. 3465160787 (9 posti)

Il percorso gara si articolerà su 46 chilometri con un dislivello di 1650 metri, per un totale di sei prove speciali. Il controllo orario, di 45 minuti, durante il quale sarà possibile ricaricare le batterie delle e-Bike grazie all’Octopus powered by Brose, è previsto al termine della PS4.

PS1: Zeta/Jungle

La più flow della gara e probabilmente dell’intero circuito, molto divertente, facile con curve lavorate e salti sempre molto facili.

PS2: Cascina

Non avrà un grande dislivello positivo, infatti tutta l’ultima parte è un continuo sali scendi, comunque tecnico che esalta le capacità del rider di interpretare le linee.

PS3 e 5: Frasquito/Boavista Express

Non è nuova in quanto già utilizzata durante l’edizione 2017, ma la più apprezzata di quella edizione. Inizia con un tratto di salita impegnativo e poi la seconda parte all’interno di un bellissimo Toboga.

PS4: FS

Anche in questo caso si tratta di una prova utilizzata durante l’edizione 2017, ma è stata tirata a lucido e rivista per l’occasione. Parte iniziale in salita tecnica e poi compressioni giganti nella seconda parte, molto lunga nell’insieme.

PS6: JoDa Trail

Una prova inedita che si sviluppa nella zona a picco sul mare. Molto panoramica e tecnica.

Per iscrizioni: https://www.endu.net/it/events/e-enduro-varazze/entry