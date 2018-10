Domani sera ai Cattivi Maestri di Savona: presentazione della nuova stagione teatrale

Teatro Cattivi Maestri NuovoFilmStudio/Officine Solimano/Primo piano

Piazza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Come sempre in compagnia di uno spritz e di un aperitivo, inaugura la nuova stagione teatrale dei Cattivi Maestri.

Quest’anno abbiamo deciso di organizzare un’unica festa in cui presentare sia i laboratori che gli spettacoli in programmazione.

Si beve, si mangia e si immaginano cose nuove, insomma quello che piace fare a noi teatranti. E sicuramente troveremo modi diversi per passare il tempo insieme con convenientissimi, e speciali, abbonamenti. E poi, lo sapevate che il giorno del vostro compleanno vi regaliamo uno spettacolo?

Per scoprire tutto questo e molto altro, vi aspettiamo alle 19 sabato 6 ottobre.

Perchè a teatro si possono fare tante cose….

Stagione 2018/19

A TEATRO, IO POSSO

e anche voi

ore 19 inaugurazione e aperitivo

ore 19.30 presentazione dei laboratori

a seguire, presentazione della nuova stagione