Domani alla Cascina Granbego di Sassello: Halloween in Cascina 2018

La Biblioteca TarariTararera di Sassello torna al Rifugio La Sciverna, gestito dall’Associazione Cascina Granbego aderente ARCI Savona – per una nuova edizione di Halloween in Cascina 2018. Esperimenti, letture, giochi a tema accompagnati da cibo, birra e frittelle!

Programma:

Ore 10.30 ritrovo presso il Rifugio La Sciverna in Loc.ta’ Bandite 5

Ore 11.00 giochi esperimenti e letture a tema a cura di Biblioteca TarariTararera

Ore 13.00 pranzo presso il Rifugio – necessaria tessera Arci 2018-19 per gli adulti (é possibile tesserarsi in loco)

Ore 14.00 giochi esperimenti e letture a tema a cura di Biblioteca TarariTararera

Ore 17.00 merenda con frittelle presso il Rifugio.

I bimbi possono venire travestiti ma non è necessario: qualche trucco lo avremo a disposizione.

È necessaria la prenotazione entro il 28 Ottobre per motivi di organizzazione.

Costo intera giornata – giochi esperimenti e letture a tema a cura di Biblioteca TarariTararera : euro 10 a bambino. 10% di sconto in caso di fratelli.

Costo pranzo: euro 10 gli adulti euro 8 i bambini. Merenda e bevande escluse.

Chi partecipa solo al pomeriggio il costo è di 7 euro a bambino escluse merenda e bevande.

Questo il link per prenotare il vostro posto mostruoso ..

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-halloween-in-cascina-51507204435