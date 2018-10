Dimessa da Santa Corona, la 96enne Dea ringrazia lo staff del “primo” Negri

Ho 96 anni e sono appena uscita dall’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, padiglione Negri al 1° piano, dove sono stata ricoverata per una settimana e sento il prepotente desiderio di esprimere attraverso il vostro giornale la mia gratitudine immensa per come sono stata accolta, curata e aiutata da tutti: dal dottor o professor Lupo, da tutto il personale medico e paramedico, da tutti gli infermieri, tanto umani, in un ambiente pulitissimo e veramente da rispettare.

Ancora un grande grazie.

Dea Romano