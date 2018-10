Savona. Continueremo a esprimere il nostro deciso dissenso a quanto avvenuto sabato scorso, con l’interpellanza parlamentare e con quella comunale, ma questo dissenso deve rimanere sul terreno di una discussione civile e democratica”. Lo afferma il segretario del Pd di Savona, Roberto Arboscello, che così commenta l’atto vandalico che, questa notte, ha interessato la ben nota “lapide delle Camicie Nere” che da giorni sta animando il dibattito politico all’ombra della Torretta.

Prosegue Arboscello: “Pur ribadendo l’assoluta gravità della deposizione della lapide avente i contenuti ormai noti a tutti e l’omaggio reso dal sindaco, fatto gravemente offensivo per la città di Savona, siamo a condannare e a prendere distanza da gesti come quello avvenuto stamane. I valori dell’antifascismo vanno difesi con altri strumenti, non certo con la violenza”.

di 6 Galleria fotografica Abbattuta lapide delle Camicie Nere









Dalla segreteria provinciale del Pd: “Siamo e saremo sempre contrari a ogni atto di violenza. La lapide su cui insieme alle forze armate erano commemorate le Camicie Nere, fatto che continuiamo a ritenere un’offesa a tutta la Città, avrebbe dovuto essere rimossa dal Comune e non essere oggetto di un atto vandalico. L’antifascismo e la democrazia si difendono con la legalità”.

I capigruppo delle minoranze in consiglio comunale a Savona Pasquali, Meles, Ravera, Pongiglione e Addis aggiungono: Ieri come gruppi consiliari dell’opposizione, abbiamo presentato un’interpellanza urgente per chiedere conto di come sia potuto accadere l’increscioso episodio della lapide commemorativa delle Camicie Nere. Oggi apprendiamo che la medesima è stata divelta nella notte ad opera di ignoti. Condanniamo senza se e senza ma questo gesto. Siamo preoccupati per il crescente clima di tensione che temiamo faccia il gioco di chi vorrebbe mettere in discussione il presidio stesso delle istituzioni democratiche. Da parte nostra continueremo a tenere la barra dritta per mantenere la discussione politica, seppur accesa, nei luoghi deputati, come deve essere ed è per questo che venerdì ne discuteremo in Consiglio Comunale, auspicando le doverose scuse del sindaco alla memoria della città e chiedendo chiarezza circa l’accaduto”.

Simona Saccone Tinelli, consigliere comunale di Savona, aggiunge: “Non ho voluto polemizzare per non buttare benzina sul fuoco, non ho voluto polemizzare per non creare un caso politico. Ma il caso politico ora esiste: ho taciuto quando il riferimento alle Camicie Nere è stato coperto nonostante fossero a tutti gli effetti riconosciute forze armate (al di là del pensiero e l’opinione personale di chiunque, questo è un dato storico). Ho taciuto per pudore,ho taciuto per buon senso vedendo una città agonizzante e morente litigare sul passato, ho taciuto per non istigare pensando che l’uomo ha bisogno di andare avanti e pregare in cuor suo per chi vuole nella massima espressione della democrazia e cioè la liberà”.

“Ora però non taccio più, perché la distruzione di un’ opera è un atto vandalico e vile, nel modo e nel concetto. Vedo su Facebook la condanna da parte di alcuni membri consiliari della sinistra e questo rende loro merito. Distruggere non è mai qualcosa di bello ma è il fallimento di una società che non è in grado di lasciare i rancori fuori e perseguire un bene comune”.

Fabrizio Marabello, membro di “Amici della Fondazione Giorgio Almirante” e presidente dell’associazione culturale “Ventennio”, definisce l’accaduto “un gesto infame, ignobile, vigliacco. Invece di pensare ad una pacificazione a distanza di 70 anni dai fatti, alcuni appartenenti ad una una certa parte politica e ideologica ancora alimentano l’odio e la violenza, perfino contro i morti. Coloro i quali hanno sollevato questa polemica, da Anpi e fino ai partiti di sinistra, hanno anche determinato questa situazione: alimentando le polemiche, è normale che poi qualche invasato si senta in diritto di passare dalle polemiche (che nella dialettica ci stanno) ad atti di violenza inaccettabili”.

“Le Camicie Nere erano la quarta forza armata: hanno giurato davanti al re e perciò sono legittimate ad essere onorate e ricordate come gli altri caduti. Mi auguro che i partiti di destra e centro-destra si facciano sentire, cosa che al momento non è ancora successa. Soprattutto, mi lascia perplesso il fatto che un’amministrazione di centro-destra come quella di Savona abbia preso certe posizioni (come richiedere la modifica della targa) anziché ragionare sugli aspetti storici della questione. Si tratta di un’azione ideologicamente incoerente”.

“Mi auguro che la Procura indaghi per individuare il responsabile e, anzi, mi chiedo se all’interno del cimitero siano presenti telecamere di videosorveglianza”, conclude Marabello.

E sulla vicenda interviene anche Edda Negri Mussolini, nipote di Benito Mussolini: “Purtroppo gli ‘ignoranti’ sono sempre dietro l’angolo e non rispettano nulla, vedi un luogo sacro come il cimitero. Nella notte la lapide è stata danneggiata. Ecco, questi sono quelli che chiedono rispetto, fanno interpellanze. Ma per voi cos’è il rispetto, un ‘qualcosa a senso unico’ come ogni cosa che pensate sia sbagliata per voi? Ma noi siamo diversi e andremo avanti guardandovi negli occhi senza timore. Perché quelli che odiano, vogliono vendette, urlano, hanno mancanza di rispetto siete voi. Voi passerete dalla parte del torto sempre e comunque. Noi i conti con la storia li abbiamo, fatti voi no”.

Franco Astengo commenta: “Così come abbiamo sostenuto che la questione della lapide inaugurata al cimitero di Zinola in memoria dei savonesi caduti nel secondo conflitto mondiale e nel cui testo erano comprese le Camicie Nere non riguardava i caduti in quanto tali bensì il simbolo che le camicie nere hanno rappresentato durante il periodo dello squadrismo pre-fascista, durante il ventennio e nel periodo dell’occupazione nazista la demolizione della lapide stessa, avvenuta per mano ignota e senza alcuna determinazione da parte dell’Amministrazione Comunale, non può altro che essere giudicata (nelle condizioni date) un semplice atto vandalico da condannare comunque. Un atto vandalico che ci auguriamo non alimenti ulteriori pretestuose polemiche. Polemiche che nella maggior parte dei casi sono state alimenta teda coloro che anno interesse a confondere e distorcere la verità storica sovrapponendovi un rimpallarsi di accuse e contraccuse senza senso”.

“In questo frangente nessuna dietrologia da sviluppare in alcune direzione: soltanto l’espressione di una condanna netta anche allo scopo di sgomberare un campo inquinato da inganni ed equivoci, generatisi soprattutto per responsabilità del Comune di Savona, e fare in modo che la cerimonia di ripristino di un’altra targa, anch’essa oggetto di atto vandalico, ricordante i Martiri del Natale di Sangue 1943 possa avvenire sabato prossimo nel pieno della serenità di spirito com’è necessari sia nell’occasione del ricordo dell’evento più doloroso e drammatico che Savona ebbe a vivere nella triste stagione intercorsa tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945. Ricordiamo ancora come, ben testimoniato dalla medaglia d’oro al valor militare per la lotta di Resistenza, il grande contributo che i savonesi seppero perché si giungesse alla Liberazione d’Italia e la lunga stagione di ricostruzione e di crescita democratica che nel dopoguerra ha illustrato la vita sociale, politica, culturale di una città industriale come Savona. Da non dimenticare”.