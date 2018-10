Dalla Regione oltre 600 mila euro per parcheggi e interventi di miglioramento del territorio

Regione. Ci sono anche Calice Ligure e Cosseria tra i sedici Comuni liguri beneficiari dei fondi (per oltre 600 mila euro) stanziati dalla Regione Liguria per la realizzazione di parcheggi ed interventi di miglioramenti della sosta. Le risorse sono state stanziate oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone.

Gli interventi prevedono la realizzazione di parcheggi e la riqualificazione di aree di particolare interesse. Il limite massimo del contributo assegnabile è pari a 60 mila euro e il tetto massimo del contributo regionale potrà essere compreso entro il 60 per cento del costo totale dell’opera, con un relativo cofinanziamento a carico del Comune beneficiario non inferiore al 40 per cento.

“Si tratta di risorse importanti che abbiamo individuato – spiega l’assessore regionale alle infrastrutture e difesa del suolo Giacomo Giampedrone – andando incontro alle esigenze provenienti dai Comuni e riguardanti anche piccoli interventi che contribuiscono a mantenere un presidio sul territorio”.