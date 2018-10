Dalla Regione contributi per il contrasto alle estreme povertà e in favore delle persone senza dimora

Regione. La Regione Liguria ha stanziato contributi pari a 850 mila euro destinati ai Comuni capofila delle conferenze dei sindaci delle Asl liguri per interventi di contrasto alle estreme povertà e in favore delle persone senza dimora. Al Comune di Savona andranno 95 mila euro.

Spiega il capogruppo di Forza Italia in Regione, Angelo Vaccarezza: “Questi contributi serviranno per la distribuzione di viveri, indumenti e farmaci, per i servizi per la cura e l’igiene della persona, per mense, dormitori di emergenza e notturni, comunità semiresidenziali e residenziali, alloggi protetti o autogestiti e centri diurni”.

“Negli ultimi anni l’aumento progressivo di situazioni di povertà e indigenza dei singoli e delle famiglie, derivante anche dal perdurare dello stato di crisi economica in cui versa l’Italia e che continua a colpire le fasce più deboli della popolazione, ha determinato un aumento della richiesta di sostegno economico, di soddisfacimento di bisogni primari, anche alimentari, e di accoglienza per persone in stato di grave emergenza sociale e senza dimora ritengo quindi assolutamente giusto e necessario, ma soprattutto doveroso, nell’ambito della più ampia programmazione regionale di lotta alla povertà, dare continuità all’azione di sostegno svolta in questi anni da parte della Regione Liguria in favore degli Enti locali che affrontano pesanti spese relative agli interventi di contrasto alla grave emarginazione e alla condizione di senza dimora, provvedendo ad erogare questi contributi economici che saranno usati per azioni concrete a beneficio di persone che si trovano purtroppo in uno stato di grave disagio”.