Cucciola cerca casa, appello per una giovane meticcia

Vezzi Portio. E’ stata trovata su una strada a Vezzi Portio, nell’entroterra finalese: non si sa se smarrita da qualcuno oppure abbandonata.

Si tratta di una giovanissima meticcia, di soli due mesi (nella foto), che è stata recuperata ed ora è stata presa in consegna dal veterinario della Asl 2 savonese per la procedura di profilassi. La giovanissima meticcia è stata trovata vicino alla farmacia della frazione Magnone.

Secondo quanto appreso, se nessuno si farà avanti per richiedere la giovanissima meticcia per lei si apriranno le porte del canile municipale di Finale Ligure.

La cucciola non aveva né microchip o altri segni di riconoscimento o identificazione. In caso fosse stata abbandonata sarà possibile rivolgersi al Comune di Vezzi Portio per adottarla, prima che domani sia portata al canile di Finale Ligure.