Liguria. Anche FIAIP Savona sostiene l’iniziativa “Genova nel Cuore”, la campagna di promozione “Braccialetti degli Agenti Immobiliari FIAIP per Genova”, e sarà presente all’importante manifestazione che avrà luogo venerdì 26 ottobre alle ore 15 presso la Sala Chiamata del Porto di Genova (con ingresso da Piazzale San Benigno). All’incontro, organizzato dalla Federazione Nazionale, con il supporto del Collegio Provinciale di Genova e di FIAIP Liguria, parteciperanno i massimi dirigenti Nazionali FIAIP, tra cui il presidente nazionale Gian Battista Baccarini e il segretario nazionale Fabrizio Segalerba, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci. Alla cerimonia è stato invitato anche l’architetto Renzo Piano.

“FIAIP è la prima, e finora unica, fra le varie organizzazioni del settore immobiliare a dare un concreto e tangibile contributo di solidarietà alla città di Genova, così duramente colpita dalla tragedia del crollo del Viadotto Morandi”, fanno sapere dalla Federazione italiana Agenti Immobiliari Professionali. “Nel recente Consiglio Nazionale che si è svolto a Roma – spiega il presidente FIAIP Savona, Fabio Becchi, che sarà presente all’iniziativa – si è manifestata grande vicinanza per i fatti di Genova, che ha coinvolto tutti i collegi d’Italia. C’è stata quasi una gara per acquistare i braccialetti e sostenere la campagna benefica. E ancora una volta FIAIP, come sindacato, si dimostra sensibile a questo tipo di iniziative sul territorio. Siamo vicino agli sfollati del ponte Morandi”.

“Nell’ambito della manifestazione si dibatterà sulle problematiche attuali e future della città di Genova, che indubbiamente rappresenta un nodo logistico di fondamentale importanza per l’intera nazione – spiegano da Fiaip – ed in particolare sugli effetti e le ricadute di questa sciagura sul mercato immobiliare locale, cercando di individuare e proporre adeguate soluzioni, sia per l’attuale emergenza che in proiezione di più lungo periodo”. Con l’occasione, FIAIP consegnerà al sindaco di Genova l’importo che sarà ricavato dalla Campagna di Solidarietà “Genova nel Cuore”, attraverso la quale vengono distribuiti, a tutte le persone di buona volontà che vogliano aderire, dei simpatici braccialetti marchiati “FIAIP – Genova nel Cuore” con offerta minima di 2 euro.

In particolare, sono stati preventivamente acquisiti da FIAIP 10.000 braccialetti, che verranno smistati ai vari Collegi Provinciali della Liguria ed anche a quelli delle altre Regioni italiane, affinché possano essere a loro volta distribuiti in modo capillare a tutti gli Agenti Immobiliari FIAIP (nonché ai loro famigliari e ai collaboratori) che vogliano offrire un concreto contributo di solidarietà alla città di Genova. “Invitiamo pertanto tutti gli agenti immobiliari della Provincia di Savona a partecipare alla manifestazione del 26 ottobre – concludono dalla Federazione – e in particolare ad aderire all’iniziativa solidaristica “Genova nel Cuore” acquistando i braccialetti degli Agenti Immobiliari FIAIP”.