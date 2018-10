Crescita nella raccolta di rifiuti tecnologici, nel savonese 391 tonnellate nel 2017

Savona. Le migliori performance sono registrate da Genova, con oltre 1.405 tonnellate di RAEE raccolte e gestite nel 2017, a seguire La Spezia (circa 467 t) e Savona (circa 391 t), mentre chiude la classifica la provincia di Imperia con circa 307 tonnellate di rifiuti tecnologici gestite nel 2017. Questi i dati liguri a livello provinciale sulla raccolta dei rifiuti tecnologici di Remedia, il principale Sistema Collettivo italiano no-profit per la gestione eco-sostenibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

A livello nazionale sono state raccolte 92mila tonnellate di rifiuti tecnologici, 25mila tonnellate di rifiuti tecnologici in più rispetto all’anno precedente, con un incremento pari al 37%.

“Questo è stato un anno strategico per il sistema RAEE e per Remedia: le iniziative che abbiamo intrapreso ci hanno portato a essere il primo Consorzio in Italia per quote RAEE e hanno ulteriormente rafforzato il nostro ruolo di interlocutore di riferimento nel settore” – ha dichiarato Danilo Bonato, Direttore Generale di Consorzio Remedia – “La continua e costante crescita su tutto il territorio nazionale dei volumi di RAEE raccolti da Remedia testimonia l’impegno con cui abbiamo portato avanti il nostro lavoro, grazie a una rete di gestione capillare ed efficiente, oltre 2.900 Centri di Raccolta comunali serviti e una puntualità di servizio del 99% sui RAEE Domestici. L’evoluzione normativa in atto da agosto scorso, gli obiettivi europei sempre più stringenti e le sfide ambientali che ci troviamo ad affrontare, anche in merito all’imminente recepimento del pacchetto di direttive sull’economia circolare, aprono opportunità di crescita importanti per l’intero Paese, a partire dalle singole regioni”.

La Liguria è la quinta regione più virtuosa nell’area del Nord con oltre 2.500 tonnellate di RAEE domestici gestite (3,4% del totale) ed è all’undicesimo posto a livello nazionale, seguita dalla Calabria che supera le 2.100 tonnellate.

Per quanto riguarda le tipologie di RAEE raccolte, al primo posto vi è il raggruppamento R3 (Televisori e Monitor) con 1.081 tonnellate, seguito dai raggruppamenti R1 (Freddo e Clima) con 811 tonnellate, R4 (Piccoli Elettrodomestici) con 370 tonnellate, R2 (Grandi Bianchi) con 247 tonnellate e R5 (Sorgenti luminose) con 4,4 tonnellate.

La raccolta di RAEE in Liguria ha portato a notevoli benefici ambientali, con un quantitativo di emissioni evitate pari a 14.578 tonnellate di CO2eq, corrispondenti al fermo di 4.480 auto che percorrono 20 mila km in un anno, e al risparmio di 3.661 tonnellate di materie prime, equivalenti al peso di 73 locomotive a pieno carico.