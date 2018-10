Savona. “Prendiamo atto che, ancora una volta, valori alla base della nostra democrazia e condivisi da tutti vengano strumentalizzati e tolti dal loro contesto storico solo per attaccare gli avversari politici di turno. E’ quanto è avvenuto ieri a Savona, dove il corteo è stato reso da alcuni una manifestazione per attaccare il Governo, i ministri e le forze dell’ordine”. E’ duro il commento del segretario provinciale della Lega Nord Roberto Sasso Del Verme sul corteo antifascista di ieri a Savona, con diretto riferimento ad alcuni cori da parte dei manifestanti.

“Non condividiamo queste prese di posizione e invitiamo chi ha partecipato – a cominciare dai sindacati e dagli amministratori presenti – a dissociarsi e prendere le distanze dai contenuti di alcuni inqualificabili striscioni e dagli attacchi strumentali” aggiunge.

di 50 Galleria fotografica Manifestazione antifascista a Savona









“La Lega, che a Savona è al governo in una giunta di centro destra e che rappresenta numericamente il primo partito in Consiglio Comunale, non può tacere di fronte a quanto avvenuto. La Lega non può condividere cortei che, anzi che celebrare i valori democratici che hanno costruito l’Italia, diventano manifestazioni di propaganda politica di certa sinistra per l’immigrazione senza regole, contro il Governo, contro le autorità, contro le forze dell’ordine”.

“Se esponenti del nostro movimento hanno partecipato alla manifestazione lo hanno fatto a titolo personale” conclude il segretario leghista.

E un affondo sulla partecipazione del sindaco Ilaria Caprioglio arriva dal consigliere comunale del gruppo misto Emiliano Martino: “Semplicemente inopportuna e non condivisa (come molte, troppe cose accadute sino ad oggi) la presenza del sindaco Caprioglio e di alcuni membri della sua giunta al corteo di ieri. Corteo che ha attaccato le istituzioni e le forze dell’ordine a poco servono le tardive arrampicate sugli specchi del sindaco”.

“Come capogruppo del gruppo misto, come consigliere comunale e come cittadino non posso che esprimere il mio disappunto e prendere le distanze da tale partecipazione. Riteniamo la loro partecipazione a titolo strettamente personale, attendiamo che diano spiegazioni plausibili e che si scusino con i cittadini che con il loro voto hanno fatto vincere il centrodestra alle ultime consultazioni amministrative”.

“Da parte nostra ribadiamo convintamente totale solidarietà e vicinanza alle Istituzioni, in particolare al Signor Ministro dell’Interno, al Prefetto ed alle forze dell’ordine tutte, che non ci stancheremo mai di ringraziare per il loro costante impegno a tutela della sicurezza dei cittadini” conclude Martino.