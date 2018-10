Savona. E’ ancora forte dibattito a Savona in vista del corteo antifascista programmato per il prossimo 27 ottobre.

Il Comitato Provinciale Arci Savona chiede alla Prefettura ed alla Questura di Savona di rivedere la decisione di non far transitare il corteo antifascista del 27 ottobre per Via San Lorenzo, “decisione che rischia di diventare un precedente per i tradizionali cortei del 25 aprile e del primo maggio” afferma l’associazione savonese.

“Non è accettabile per la tradizione antifascista e democratica di Savona che presunte motivazioni di sicurezza comportino la revisione di un percorso storico ed insito nella tradizione savonese. La motivazione adottata, la presenza della sede di Casa Pound su quel tratto, non è accettabile per le forze democratiche ed antifasciste che basano il loro agire quotidiano sui valori costituzionali ed anti-violenti, come dimostrato in tutti gli eventi organizzati negli ultimi anni” aggiunge ancora Arci.

“Apprendiamo con favore la disponibilità espressa della Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio a richiedere ufficialmente alle autorità la revisione della decisione. Anche alla luce degli ultimi incresciosi fatti serve un segnale forte e distensivo utile per tutta la comunità savonese” conclude.