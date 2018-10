Corriamo al Molo: oggi la sesta edizione della gara promozionale

Vado Ligure. Si svolgerà il 17 ottobre al centro commerciale Molo 8.44 la sesta edizione di Corriamo al Molo, manifestazione di atletica leggera che porta le gare di velocità in uno dei luoghi della vita quotidiana della provincia.

Le gare saranno aperte a tutti i ragazzi e le ragazze tra i cinque e i quindici anni: sarà possibile iscriversi gratuitamente in loco, prima dell’inizio della competizione stessa. Le gare inizieranno alle 16.30, con iscrizioni fino alle 16.00. A tutti i partecipanti sarà regalata una maglietta, con ulteriori premi per i primi quattro classificati di ciascuna categoria. Le gare si svolgeranno sulla distanza dei quaranta metri e sarà un’occasione per sensibilizzare il pubblico verso l’atletica leggera e promuoverne la pratuca tra i giovani e i giovanissimi.

L’organizzazione della manifestazione è del Cus Savona, con la collaborazione del Molo 8.44, di Decathlon e del Gruppo pattinatori savonesi.