Coppa Liguria, Under 12: passo falso della Cairese

Cairo Montenotte. Passo falso dalla Cairese a Finale Ligure contro i Cubs, nell’ultima giornata del torneo valevole per la Coppa Liguria.

Il monte è affidato al convalescente Bruno, Raddi a ricevere, Giuria in prima, Rozio in seconda, in terza base Lombardo, interbase Garra e in campo esterno Secci, Chiarlone e Sciandra.

Partenza aggressiva dei padroni di casa trascinati da un Calcagno incontenibile, mentre, dal lato opposto, i valbormidesi appaiono da subito irriconoscibili, come sottolinea il perentorio 7 a 1 alla fine della seconda ripresa.

Si cercano soluzioni alternative: Giuria sale sul monte e per due riprese spegne le mazze finalesi consentendo un lento recupero ai suoi compagni di squadra, due punti al terzo inning, e nella quinta ripresa il solito Garra suona la carica e segna il primo dei quattro punti che riaprono la partita portando il punteggio sul 7 a 7.

I Cubs, però, non hanno intenzione di rinunciare alla possibilità di giocarsi il trofeo e, nonostante la buona e generosa prova di Lombardo nel finale, chiudono la partita con il risultato di 15 a 7. Tutto da rifare, quindi: parità in classifica e servirà un’ulteriore gara di spareggio per assegnare la Coppa Liguria 2018.

I tecnici valbormidesi a fine partita hanno così commentato: “Risultato giusto, non siamo mai stati in partita e con i Cubs non puoi permetterti una prestazione sottotono. In attacco solo Garra ha conservato lucidità e determinazione ma evidentemente non poteva bastare; bene allunghiamo la stagione e uno spareggio dentro o fuori è sempre educativo“.

Sabato 27 ottobre gli Under 15, a Sanremo, chiuderanno la stagione contro i pari età del Sanremo: tutto è ancora possibile.