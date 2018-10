Coppa Italia: Savona rimontato e sconfitto, il Sanremo passa agli ottavi di finale

Savona. Dieci giorni dopo il derby di campionato, Unione Sanremo e Savona si sono ritrovate di fronte per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

La partita, in gara secca, è stata giocata al Comunale di Sanremo. I due allenatori hanno dato spazio a numerose seconde linee. Ne è uscita una sfida vivace ed accesa, con tanti giocatori decisi a sfruttare l’occasione per mettersi in luce. Dopo un primo tempo a reti inviolate, i biancoblù hanno sbloccato il risultato ad inizio ripresa con Bartolini; i biancocelesti non si sono dati per vinti e hanno ribaltato il risultato, vincendo 2 a 1.

La cronaca. Alessandro Lupo schiera Manis, Bregliano, Castaldo, Brugni, Spinosa, Traini, Molino, Montanaro, Martelli, Gagliardi, Sadek.

A disposizione ci sono Pirisi, Giubilato, Anzaghi, Minasso, La Fauci, Taddei, Carletti, Scalzi, Fall.

Alessandro Grandoni risponde con Gallo, Severi, Esposito, Vittiglio, Dell’Amico, Guarco, Aretuso, Bartolini, Muzzi, Boilini, Galli.

In panchina siedono Bellussi, Corbier, Boveri, Cambiaso, Fenati, Miele, Bacigalupo, Tognoni, Virdis.

Arbitra Niccolò Turrini della sezione di Firenze, assistito da Matteo Poso (Milano) e Glauco Zanellati (Seregno).

Il Savona si fa subito minaccioso e al 1° una conclusione di Galli termina di poco a lato. Poco dopo ci prova Muzzi: fuori misura.

Al 10° Molino calcia in area una punizione, Castaldo impatta di testa ma non trova la porta. Al 12° Gagliardi viene fermato in extremis dalla difesa savonese dopo un’incursione in area. I locali insistono e al 14° ci prova Montanaro: a lato.

Al 24° viene ammonito Dell’Amico. Le fasi centrali del tempo sono favorevoli ai biancoblù, che guadagnano due angoli.

Poi, torna in attacco l’Unione Sanremo. Al 29° un destro di Molino lambisce il palo; al 33° una conclusione di Gagliardi termina sul fondo.

Al 43° Gagliardi riceve in area e calcia a botta sicura: Gallo devia in angolo. Al 45° grossa occasione per il Savona: calcio di punizione di Bartolini e palla sulla traversa.

Nel secondo tempo è la squadra di mister Grandoni a presentarsi in campo più determinata. Muzzi ci prova un paio di volte, senza fortuna.

Al 12° Bartolini dalla lunga distanza fa partire un missile che si infila in rete: Savona in vantaggio.

Cominciano le sostituzioni, da ambo le parti. Al 17° Taddei per Bregliano, Giubilato per Brugni; al 19° Fall per Traini, Scalzi per Molino; al 23° Cambiaso per Esposito.

Al 23° va al tiro Galli ma non ha buona mira. Al 25° il Sanremo pareggia: Gagliardi mette in mezzo rasoterra sul quale arriva puntuale Fall che mette in rete.

Al 26° cartellino giallo per Spinosa. Al 27° Bacigalupo prende il posto di Muzzi. Al 30° cartellino giallo per Giubilato. Tra i biancoblù entrano Miele per Dell’Amico e Tognoni per Aretuso.

Al 33° conclusione di Galli: Manis è attento e para. Al 35° prova a chiudere la gara Gagliardi: il suo tiro è bloccato da Gallo.

I padroni di casa premono alla ricerca del successo. Al 36° una conclusione di Fall viene ribattuta nell’area piccola dalla difesa savonese; al 37° una punizione di Spinosa colpisce il palo.

Al 38° entra Virdis per Boilini. Al 40° cartellino giallo per Taddei. Il Savona ci prova ancora con Galli di testa, a lato, e con Bacigalupo, para Manis. Il finale di gara è vivacissimo.

Nel primo minuto di recupero angolo per i matuziani: Fall di testa manda a lato. Cambio di fronte e conclude Bacigalupo da ottima posizione: parato da Manis che con freddezza si oppone.

Al 48° l’Unione Sanremo conquista la vittoria: ripartenza, palla da Scalzi per Gagliardi che non sbaglia. Il gol dell’ex sancisce il 2 a 1 che qualifica i matuziani agli ottavi di finale.