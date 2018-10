Albenga/Borghetto Santo Spirito. Sette arresti nelle ultime ore da parte dei carabinieri della Compagnia di Albenga: è il bilancio di un maxi servizio di controllo del territorio messo in atto dall’Arma ad Albenga e Borghetto Santo Spirito attraverso l’esecuzione di numerosi posti di blocco e passando al setaccio le zone maggiormente frequentate da pregiudicati o persone sospette.

L’operazione, nel corso della quale sono state controllate circa 300 persone e 100 veicoli, ha portato all’esecuzione due ordini di carcerazione, tre ordini di custodia cautelare in carcere e due arresti in flagranza di reato.

I carabinieri nucleo radiomobile di Albenga hanno arrestato tre cittadini marocchini di 28, 30 e 51 anni che, segnalati più volte all’autorità giudiziaria dalle pattuglie dell’ arma per continue violazioni della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia, sono stati arrestati. I carabinieri hanno provveduto all’immediato trasferimento dei tre extracomunitari, noti come pusher della zona, presso il carcere di Imperia.

Questa notte, invece, durante un pattugliamento intensificato nella zona di piazza del Popolo e Lungocenta e sono stati arrestati altri due cittadini marocchini di 38 e 36 anni mentre vendevano cocaina ad un consumatore 36enne: quest’ultimo doveva trovarsi in ospedale in quanto ricoverato presso il nosocomio ingauno (aveva ancora inserite nel braccio le cannule per la flebo).

L’intervento della pattuglia non ha permesso ai due spacciatori alcuna reazione se non quella di gettare la droga sotto una macchina, un gesto vano in quanto lo stupefacente è stato subito recuperato dai militari: sequestrati anche 260 euro, ritenuti guadagno illecito dell’attività di spaccio.

Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza e condotti il giorno seguente al tribunale di Savona per il rito direttissimo: il giudice ne ha disposto l’applicazione di misure cautelari, oltre al divieto di dimora nella provincia per il primo e obbligo di dimora nel comune di Cisano sul Neva per il secondo arrestato.

I carabinieri della stazione di Borghetto Santo Spirito, durante un posto di blocco disposto nel territorio, hanno fermato ed arrestato un altro cittadino marocchino 39enne, precedenti per spaccio, colpito da ordine di carcerazione con una pena di due anni e due mesi da scontare per reati di droga: l’arrestato è stato condotto nel carcere di Imperia.

Sempre i carabinieri della stazione di Borghetto Santo Spirito, durante un altro posto di blocco, hanno fermato ed arrestato un pregiudicato di Roma di 69 anni, residente a Toirano, che dovrà scontare la pena della detenzione domiciliare per quattro mesi di reclusione in relazione al reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale commesso a Loano nel corso del 2018.

Infine, il servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri ha portato all’ispezione di 10 esercizi pubblici, con alcune irregolarità emerse dai controlli ancora al vaglio dei militari.