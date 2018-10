Savona. “Siamo di fronte ad una ‘vertenza-Savona’, per la quale ci aspettiamo dal Governo risposte immediate”. Una relazione che rappresenta un nuovo grido di allarme quella lanciata dal segretario provinciale della Fiom savonese Andrea Mandraccia nel corso del XXVII Congresso della Fiom Cgil di Savona presso l’Aula Magna dell’ente Scuola Edile, alla presenza del segretario nazionale Gianni Venturi.

“Il quadro della situazione industriale resta preoccupante, in quanto seppur vero che è in corso l’iter per l’area di crisi complessa con 15 investitori interessati al nostro territorio, notizia positiva, è altrettanto vero che le due realtà principali, Piaggio Aerospace e Bombardier, vivono ancora un clima di pesante incertezza: non si può più vivere nell’emergenza, serve dare soluzioni industriali e occupazionali” aggiunge il segretario, che oggi sarà ancora riconfermato nell’ambito delle elezioni degli organismi dirigenti.

“Stiamo quasi vivendo una situazione comica: abbiamo possibili nuovi soggetti industriali in arrivo (sperando di concretizzare prima possibile l’insediamento di nuove aziende), ma dall’altro potremmo perdere settori strategici” aggiunge Mandraccia.

“Per questo nella mia relazione ho rivolto ancora una volta un invito a istituzioni locali, parlamentari liguri e savonesi e alla Regione per fare pressing sul Governo e sul Mise. Se si vuole davvero industrializzare ancora questo territorio e dare prospettive serie sul fronte del lavoro e dell’occupazione servono azioni concrete e risolute” conclude il segretario Fiom.

A seguire si è svolto l’intervento del segretario provinciale della Cgil savonese Andrea Pasa. E a parlare è stato anche il segretario nazionale Fiom Venturi.