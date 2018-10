Comuni, Foscolo (Lega): “Sbloccati avanzi di amministrazione, boccata di ossigeno per gli enti locali”

Liguria. “Una boccata di ossigeno per gli enti locali grazie alla Lega e al Governo. Dopo anni di sofferenze e restrizioni, finalmente Province e Comuni potranno utilizzare gli avanzi di amministrazione per investimenti in favore dei cittadini”. L’annuncio arriva dalla parlamentare savonese della Lega Sara Foscolo.

“Il Governo ha sbloccato importanti risorse che consentiranno a sindaci e presidenti di Provincia di investire in modo massiccio per dare servizi e opere al territorio – aggiunge l’esponente del Carroccio -. La Corte Costituzionale ha ribadito che ‘l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza’ e ‘non può essere oggetto di prelievo forzoso’ attraverso i vincoli del pareggio di bilancio: il parere della Consulta mette in risalto le scelte sbagliate e poco lungimiranti del Pd e della sinistra, che per anni, con i Governi Letta, Renzi, Gentiloni, ha punito gli enti locali”.

“Diverse centinaia di milioni di euro saranno ora riversati sui territori: nel dettaglio, 140 mln per il 2018, 320 mln per il 2019, 350 mln per il 2020 e 220 mln per il 2021. Gli enti locali, trascurati per anni, tornano protagonisti: un’altra promessa mantenuta da Salvini e dalla Lega, nell’interesse dei cittadini e del territorio” conclude l’On. Foscolo.