Commissione regionale antimafia, Garibaldi (Pd): “Bene l’avvio del percorso”

Regione. È stato avviato oggi in commissione il percorso per l’istituzione della Commissione Antimafia regionale, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento interno del consiglio. Il gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria ne ha proposto l’istituzione, primo firmatario il consigliere Luca Garibaldi.

“L’inizio di questa discussione è una buona notizia – spiega Garibaldi – assieme alla proposta del Pd, allo studio dell’aula, c’è anche quella del Movimento 5 Stelle. Nei mesi scorsi anche l’assessore regionale alla Sicurezza Sonia Viale ne ha auspicato la nascita. Siamo sicuri che troveremo una sintesi comune per arrivare a un risultato importante come l’istituzione della Commissione Antimafia”.

“La Liguria è una delle regioni del Nord Italia che desta preoccupazione per la presenza di criminalità organizzata di stampo mafioso. E visto che riteniamo molto importante mantenere alta l’attenzione nei confronti di questo pericoloso fenomeno, siamo convinti che strumenti come la Commissione Antimafia siano molto importanti per arginare e combattere con maggiore efficacia la criminalità organizzata, sia dal punto di vista della conoscenza del fenomeno che del rafforzamento delle normative regionali”.