Cinque novità tra i convocati della Nazionale Under 18

Sta riprendendo a pino ritmo l’attività delle Nazionali Giovanili. A poco più di un mese di distanza dal successo in amichevole in casa della Serbia (2-0 con i gol di Alessandro Sala ed Elia Petrelli), l’Under 18 tornerà in campo giovedì 11 ottobre (ore 18) a Genk per affrontare il Belgio.

Per il quarto impegno della stagione il tecnico Daniele Franceschini (vecchia conoscenza calcistica della Samp (con la maglia blucerchiata nel 2006/7 aveva realizzato 6 reti in 36 gare, stabilendo così il suo nuovo record in fatto di segnature) ha convocato 20 calciatori classe 2001, chiamando per la prima volta i difensori Niccolò Bellucci (Sassuolo, centrale arrivato a parametro zero dal Cesena dopo il fallimento della società romagnola), Lorenzo Colombini (Inter, già convocato da Rocca nell’Under 15) e Francesco Semeraro (Roma, terzino proveniente dal Soccer team Fasano scuderia Raiola Vincenzo) e gli attaccanti Riccardo Tonin (Milan, talento cristallino del vivaio rossonero ) ed Eric Lirussi (Udinese, esterno rientrato nel giro dopo aver pienamente recuperato la sfortunata rottura del crociato).

Nemmeno a dirlo l’Atalanta fa la parte del leone con ben 4 convocati seguita dal Milan (3). Per la Liguria molto bene il Genoa che viene premiato dalle chiamate di Raggio (già Under 16) e Rovella (proveniente dall’Alcione di Milano). Con piacere riscontro che nella gold list compaiono due promesse che insieme al patron Carlo Pizzorno notammo e premiammo il 3 maggio 2013 al 3° Memorial Giacomo Comparato di Carcare poi vinto dal Torno : il bergamasco Cortinovis (miglior giocatore) e l’interista Colombini (giocatore più tecnico). Credo che i fatti confermino che quella giuria speciale aveva visto con lungimiranza.

Ecco l’elenco completo dei convocati

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan);

Difensori: Leonardo Raggio (Genoa), Francesco Semeraro (Roma), Giorgio Brogni (Atalanta), Niccolò Bellucci (Sassuolo), Fabio Ponsi (Fiorentina), Lorenzo Colombini (Inter);

Centrocampisti: Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Devid Bouah (Roma), Giuseppe Leone (Juventus), Nicolò Rovella (Genoa), Samuele Ricci (Empoli), Alessandro Sala (Milan);

Attaccanti: Davide Angelo Ghislandi (Atalanta), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Riccardo Tonin (Milan), Edoardo Vergani (Inter), Andrea Mattioli (Sassuolo), Eric Lirussi (Udinese).

Staff – Allenatore: Daniele Franceschini; Assistente allenatore: Elvis Abbruscato; Segretario: Massimo Petracchini; Preparatore atletico: Mattia Modonutti; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Medici: Andrea Redler ed Emanuele Fabrizi; Fisioterapista: Angelo Cartocci.