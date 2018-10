Savona. Ancora una sconfitta per la Cestistica Savonese, beffata a 3″ dalla fine dell’incontro da un canestro del capitano cagliaritano Striulli.

Le padrone di casa partono col freno a mano tirato e le isolane ne approfittano per portarsi agevolmente in vantaggio e chiudendo la prima frazione sul punteggio di 9-22.

Nel secondo periodo le biancoverdi si risvegliano, mettono in campo grinta e determinazione e mangiano punto su punto alle avversarie, che sembrano quasi sorprese dalla rinascita savonese. Le padrone di casa fanno loro la frazione (18-8) ed il quarto si chiude sul 27-30 con cui si va all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi le savonesi continuano a macinare gioco: buone soluzioni e difesa attenta permettono alle ragazze della presidentessa Oggero di impattare sul 30-30 a 9’11″ dalla fine della frazione con una tripla di Penz che suona la carica. Il gioco è veloce e le due squadre si affrontano a viso aperto. Le padrone di casa passano in vantaggio con una penetrazione di Alesiani che realizza anche il tiro libero supplementare ed il punteggio recita 44-42, con cui si chiude il terzo periodo.

L’ultima frazione è avvincente con i vantaggi che si ribaltano di azione in azione. Ma i primi 3’ di gioco sono tutti per le ospiti che trovano subito due canestri con Ridolfi e Kotnis e a 6’44”, a seguito di una palla persa di Tosi, un nuovo canestro in contropiede di Kotnis fissa il punteggio sul 46-52.

Le biancoverdi non ci stanno e prima con Penz e poi con Alesiani da tre ricuciono le distanze e a 55” il tabellone recita 56-57. Le sarde sbagliano la loro azione offensiva e sul ribaltamento di fronte Alesiani subisce fallo in penetrazione. Dalla lunetta fa 1 su 2 e si va sul 57-57. Resta il tempo per un’azione e poco più con palla in mano alle ospiti. L’azione è concitata e le locali sembrano chiudere bene ogni spazio, ma ecco che Striulli trova il colpaccio e su penetrazione dal fondo da sinistra riesce a bucare la difesa savonese e a 3” dalla fine dell’incontro porta le sue sul 57-59.

Coach Pollari non ha più time-out a disposizione e nei 3” rimasti le savonesi non riescono a trovare il canestro del pareggio. Una beffa che costa caro alla squadra biancoverde ancora al palo in questo campionato e con l’urgente necessità di sboccare la classifica.

Sabato 3 novembre alle ore 18 le savonesi sono attese da Orvieto, dove si è appena dimesso coach Francesco Dragonetto e con la squadra umbra per il momento affidata a Francesca De Fraia. Ora non si può proprio più sbagliare: il piatto piange e bisogna mettere in saccoccia i primi punti.

Il tabellino:

Cestistica Savonese – Cus Cagliari 57-59

(Parziali: 9-22; 27-30; 44-42)

Cestistica Savonese: Penz 18, Guilavogui 11, Alesiani 11, Eduardo 8, Tosi 6, Villa 2, Zolfanelli 1, Sansalone, Ceccardi, Vitari, Roncallo ne, Pregliasco ne. All. Pollari, ass. Napoli.

Cus Cagliari: Favento 16, Kotnis 14, Striulli 10, Caldaro 8, Niola 4, Ridolfi 4, Lussana 3, Zucca, Gaetani ne, Mancini ne. All. Xaxa, ass. Ghiani.

Arbitri: Falcetto (Claviere) e Tomasello (Origgio).