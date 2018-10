Pietra Ligure. Cesare Renzini è il nuovo direttore sportivo del Pietra Ligure del presidente Claudio Faggiano.

E’ la stessa società bianco celeste a darne l’ufficialità tramite l’uscita di un comunicato stampa: “L’ASD Pietra Ligure 1956 comunica di aver raggiunto l’accordo con Cesare Renzini per ricoprire il ruolo di direttore sportivo per la stagione 2018/19. La trattativa è stata brillantemente condotta dal direttore generale, Massimo Spotorno, che ha individuato in Renzini, stimato conoscitore di calcio in tutta la provincia, la persona giusta per ricoprire questo ruolo. Tutta la società dà il benvenuto al nuovo direttore sportivo, augurandogli buon lavoro”.