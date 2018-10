Ceriale. Domenica 28 ottobre si è conclusa con successo la partecipazione della Scuola Media “Fratelli Cervi” di Ceriale alla manifestazione #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, organizzata dall’Associazione Italiana Editori, che ha l’obiettivo di arricchire le biblioteche scolastiche e alimentare l’amore per la lettura tra i giovani studenti.

I ragazzi di tutte le classi hanno aderito entusiasti al progetto ed hanno animato per due pomeriggi la libreria “Albero azzurro” di Albenga, gemellata con la scuola. Hanno proposto, nella piazzetta antistante il negozio, una serie di letture ad alta voce coinvolgendo compagni, genitori, amici e passanti. Hanno inoltre distribuito ai presenti dei segnalibri da loro creati con brevi frasi che invitano a leggere oppure tratte dal loro libro preferito.

Foto 3 di 3





“I volumi acquistati per la scuola durante la settimana verranno consegnati a breve alla biblioteca scolastica che ne riceverà, in una certa proporzione, altri donati dagli editori. Un ringraziamento particolare va ai genitori degli alunni che hanno risposto in modo molto positivo all’iniziativa accompagnando i loro ragazzi e contribuendo con i loro acquisti ad aumentare il numero di volumi della biblioteca scolastica” spiegano dall’istituto scolastico.

“Questa bella esperienza sarà il punto di partenza per un progetto destinato a promuovere la continuità tra i vari ordini di scuola a Ceriale. Gli alunni delle scuole medie, coordinati dai docenti, accoglieranno nella propria biblioteca scolastica i compagni dell’infanzia e della primaria e li intratterranno con la lettura ad alta voce di favole, fiabe, brevi racconti, poesie e filastrocche” concludono dalla scuola media cerialese.