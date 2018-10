Ceriale. L’amministrazione comunale di Ceriale sta completando il piano di interventi per la pulizia e messa in sicurezza dei rii e torrenti comunali.

Dai primi giorni di settembre il Comune ha messo in atto il piano di lavori previsti dal programma redatto assieme all’Ufficio Tecnico Comunale.

“Tutte le opere di pulizia sono interamente realizzati in economia diretta, ovvero con l’utilizzo del personale comunale specializzato ed attrezzature di proprietà del Comune o noleggiate” dice il vice sindaco e assessore Luigi Giordano.

Ad oggi si è intervenuti per la pulizia di circa 1.600 metri di canali in regione Prae – Burrone – Pineo. Si è provveduto alla pulizia di circa 600 metri del rio Largo, dalla via provinciale a via Orti del Largo. Si è intervenuti ad effettuare la pulizia del rio Corino e del rio Verzerolo.

Inoltre, nei prossimi giorni inizieranno i lavori di pulitura e cippatura del rio Fontana e del rio San Rocco, per proseguire poi, in collaborazione del Comune di Albenga, a quella del rio Carenda, nel tratto compreso tra la via Aurelia e via Pineo.

Sono stati appena autorizzati il lavori di pulizia, palleggiamento e risagomatura del rio Torsero nel tratto compreso tra la via provinciale ed il villaggio turistico “Ciribì”, che verranno completati entro il mese di novembre.

Tra gli interventi nel piano messo a punto dal Comune si provvederà, entro il mese di ottobre, alla pulizia mediante aspirazione con auto spurgo delle canalizzazioni delle acque bianche di tutto il centro storico cerialese.

“Massima attenzione e prevenzione per i corsi d’acqua che in questi ultimi anni, a causa di cambiamenti climatici repentini, hanno creato problemi alla nostra cittadina, così come in Italia e nel resto della Liguria” aggiunge Giordano.

“In qualità di assessore è mia intenzione intensificare ancora il crono-programma delle opere di messa in sicurezza del territorio: ad ora si sta procedendo molto bene e il lavoro con gli uffici è in massima sintonia per tutti gli interventi in itinere” conclude il vice sindaco di Ceriale.