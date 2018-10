Celle Ligure: si è svolto con successo l’Incontro dell’Amicizia

Celle Ligure. Sabato 13 ottobre le cose migliori del 24° Incontro dell’Amicizia, disputato sulla pista di Celle Ligure, sono venute dalla velocità.

La 25enne spezzina Rita Ricciotti (Duferco) si è affermata sulla distanza spuria dei 300 in 41”12 davanti alla consocia Rachele Gerardi, 43”90. Ricciotti di nuovo in evidenza nei 150 metri, vinti in 19”07 (0.0) davanti alla consocia junior Alessia Vatteroni, 19”42.

Dominio targato Duferco anche negli 80 metri, dove Elena Arena sfreccia in 10”21 e vince davanti all’allieva Matilde Brozzo, 10”53 (0.0).

Nei 600 uomini grande affermazione per l’allievo Alessandro La Mantia (Duferco), che chiude in 1’22”00 davanti al fratello Andrea La Mantia, 1’22”11, non lontano dalla migliore prestazione regionale del varazzino Daniele Capezio (1’21”7). Nei 300 metri uomini vittoria di Adeshola Ayotade (Trionfo Ligure) in 35”05.

Nel mezzofondo affermazione della famiglia Bado, per la felicità dell’Atletica Arcobaleno, organizzatrice dell’evento: Riccardo si impone in 5’40”74 nei 2000 metri; la sorella Aurora lo imita con 6’39”97.

Nei 150 metri uomini primo posto dello junior Luca Biancardi (Arcobaleno) con 16”70 (0.0). Arcobaleno che spunta quando Francesco Rebagliati coglie il primo posto nei 200 ostacoli in 25”91 (0.0).

Alla manifestazione hanno preso parte gli spagnoli del Palafrugell e gli elvetici del Bernex.