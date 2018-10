Loano. Il Celle Ligure espugna (1-0) il terreno della Loanesi e a fine gara è festa grande nello spogliatoio giallorosso.

La prima vittoria non si scorda mai, vero mister Ghione?

“Verissimo, è il nostro primo successo in Promozione, meritato per quanto visto sul campo… abbiamo giocato una partita strepitosa, contro una squadra, a dispetto della classifica, molto forte – afferma Ghione – siamo stati determinati, uniti, sempre primi su ogni pallone, qualità che ci hanno permesso di superare una formazione nella quale militano giocatori di grande spessore come Daddi, Insolito, Rocca, Condorelli, Leo, Antonelli, tanto per citarne alcuni…”.

“Ci mancavano giocatori importanti come Sofia, Vallerga e Damonte, ma non abbiamo risentito della loro assenza, perché i ragazzi hanno lottato come leoni, sino al triplice fischio finale, sono contento che la rete del successo sia di un giovanissimo (ndr, classe 2000) Andrea Piombo”.

State metabolizzando la categoria e le vittorie come quelle odierne accrescono l’autostima del gruppo…

“La mia squadra deve crescere nella consapevolezza di meritare una categoria importante come la promozione – conclude Ghione – godiamoci il successo, ma alla ripresa degli allenamenti ci sarà da pensare a come fermare l’Ospedaletti”.

Per dovere di cronaca riportiamo la notizia che Ugo Piave, presidente della Loanesi, lascia la gestione della squadra al figlio Brian.