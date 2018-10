Celle Ligure, l’area sportiva in località Ravezza diventa di proprietà del Comune

Celle Ligure. Da oggi tutta l’area sportiva in località Ravezza, ovvero il campetto sportivo e il bociodromo sono di proprietà comunale. L’annuncio su Facebook da parte del sindaco Renato Zunino, che ha fatto il punto sull’iter in corso.

“Sono aree strategiche anche per il fatto che la porzione del campetto in estate e in alcune altre occasioni viene usata come parcheggio” dice il primo cittadino cellese.

“Ci é sembrata una scelta giusta quella di acquistarle mettendo fine ad una situazione di affittanza che poteva anche interrompersi. Da oggi ad atto stipulato quelle aree sono pubbliche” conclude il sindaco Zunino.