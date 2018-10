Celle Ligure. Inizia con un pareggio interno (1-1), con il Serra Riccò, il percorso tecnico di Aldo Di Biasio sulla panchina del Celle.

Andrea Traverso, direttore sportivo giallorosso, si sofferma sulla buona prestazione di Suetta e compagni.

“Potevamo vincere, ma ci teniamo stretto il pareggio, al termine di una partita durata una settimana – sorride Traverso – ho visto una squadra in crescita, vogliosa di mettere in pratica le direttive del nuovo mister”.

“Nel primo tempo siamo stati superiori all’avversario, siamo passati in vantaggio con Sofia, sfiorando, in un paio di occasioni il raddoppio. Nella seconda frazione di gioco – continua il direttore – ci siamo un pò seduti, consentendo a Draghici di realizzare la rete del pareggio, poi ci siamo ripresi, fallendo alcune opportunutà per aggiudicarsi l’incontro”.