Carcare, un quarantenne trovato accasciato nel centro del paese alle prime luci dell’alba

Carcare. Si accascia a terra alle prime luci dell’alba, quarantenne soccorso dai militi della Croce Bianca di Carcare e dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo.

È accaduto questa mattina in una delle vie centrali del paese che costeggiano il fiume Bormida, e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Non è stato semplice per il personale dell’automedica rianimare l’uomo in arresto cardiaco, che, forse dopo un abuso di alcol, potrebbe aver trascorso la notte al freddo.