Carcare, il sindaco De Vecchi riceve i cittadini: secondo appuntamento con la “Giornata dell’ascolto”

Carcare. Domani a Carcare si svolge il secondo appuntamento con la “Giornata dell’ascolto” che il sindaco di Carcare Christian De Vecchi programma ogni terzo mercoledì del mese per “chiacchierare” con i suoi cittadini negli uffici comunali.

Una maratona dal punto di visto della continuità dell’orario di ricevimento: il sindaco sarà infatti a disposizione dei suoi concittadini dalle 7 del mattino sino alle 19 della sera per ascoltare istanze, bisogni ed esigenze in modo ininterrotto.

Il mese scorso, durante le 12 ore di “turno”, sono stati 25 i carcaresi che hanno approfittato di questa iniziativa, a loro si sono aggiunti quattro cittadini provenienti da comuni confinanti con Carcare.

“Tutti i giorni sono validi per ascoltare – commenta il primo cittadino – ma nel corso dell’anno solare abbiamo voluto formalizzare 12 giornate particolari per ascoltare in termini ancora più dedicati. Cercherò di essere sempre presente alternandomi con i colleghi di giunta e maggioranza quando impossibilitato. La giornata scelta è ovviamente quella del mercoledì, caratterizzata dal mercato settimanale”.

Luogo di ricevimento ovviamente la sede del municipio in piazza Caravadossi.