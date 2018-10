Carcare, i bimbi della scuola dell’infanzia ringraziano Comune e Pro loco per la nuova sezione Primavera

Carcare. Un cuore disegnato dai piccoli alunni della scuola dell’infanzia è stato consegnato al Comune e alla Pro loco di Carcare, in segno di ringraziamento per la ri-attivazione della sezione Primavera.

L’assessore all’Istruzione Alessandro Ferraro e la presidentessa dell’associazione carcarese Lucia Battaglia hanno consegnato il ricavato della cena del cuore dello scorso giugno. Una cifra, quella di 1850 euro, che ha permesso di arrivare ad un totale utile per riaprire la sezione dedicata ai bimbi dai 24 ai 36 mesi.

Grazie ai contributi di Regione Liguria e Comune di Carcare il servizio è ripartito e, ad oggi, sono una decina gli iscritti già frequentanti, ma il numero è destinato ad aumentare fin dai prossimi mesi.

Più adesioni ci saranno, e più diminuirà il costo per le famiglie: da 160 euro attuali al mese per bambino, infatti, la spesa può calare in base alle prossime iscrizioni.