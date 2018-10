Carcare, al Calasanzio si fa lezione all’aria aperta: poesie sulle foglie liberate nell’aria

Carcare. Al liceo Calasanzio di Carcare si fa lezione non solo tra i banchi di scuola, ma la passione per la poesia, per la letteratura si coltiva anche all’aria aperta.

La scorsa settimana, infatti, la classe II D Linguistico del liceo Calasanzio di Carcare, in occasione della settimana dedicata alla lettura nelle scuole, denominata “Libriamoci”, ha scelto il tema della libertà e ha deciso di scrivere delle poesie sulle foglie autunnali per poi liberarle nell’aria, dopo una breve lettura ad alta voce.

I ragazzi, guidati dallo loro insegnante, la professoressa Monica Pastorino, si sono recati nello spazio antistante la scuola per condividere i loro versi con i passanti e i molti extracomunitari che tutti i giorni aspettano il bus alla fermata proprio di fronte al liceo.

“E’ stata una bella e originale esperienza per gli studenti – spiegano dalla scuola – che hanno anche compreso come la poesia si possa trasformare anche in uno strumento di comunicazione interculturale”.