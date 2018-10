Savona. La Canottieri Sabazia vince per la sedicesima volta il Trofeo del Presidente della Repubblica, gara di canoa di velocità organizzata dalla stessa società savonese lo scorso weekend nello specchio acqueo antistante la Torretta.

Alla due giorni di canoa hanno partecipato venti società provenienti dall’Ungheria, Romania, dall’Italia settentrionale ed una piccola rappresentanza proveniente dalla Nuova Zelanda, con oltre settecento canoisti.

Nella giornata di sabato 29 si è partiti con la Festa del Mare, dove hanno partecipato gruppi sui Dragoni, dando vita a molte sfide.

Interessante è stata anche l’esibizione in Canoa Polinesiana, dove Sabazia e la WAS Savona si sono sfidate in questa singolare gara.

Nella giornata di domenica 30, a partire dalle 9,30, si sono svolte le gare valide per l’assegnazione della Medaglia d’argento, abbinata quest’anno al Memorial Francesco “Chicco” Bedini.

La società savonese si è imposta anche quest’anno, vincendo la classifica generale, la Canadese, Canoa Giovane e Junior, mentre la classifica femminile è stata vinta dalla Diosgyori Kajak SC, che vince la medaglia del Presidente del Senato per il terzo posto.

La medaglia donata dalla Presidenza del Consiglio va alla Canottieri Omegna, che si conferma come negli scorsi anni al secondo posto.

Moltissime le vittorie dei biancorossi; tra queste si sono maggiormente distinti, fra i più giovani, Francesco Battaglia, Filippo Spezialetti, Pietro Frumento, Francesco Ramagli, Matteo Curletti, Simone Delfino, Samuele Dossetti, Marco Tarditi, Lorenzo Garzoglio, Alessandro Mineo, Edoardo Corallo, Carlo Campostano.

Tra i più grandi meritano una citazione Alberto Regazzoni, rientrato dopo alcuni anni di assenza dalle gare, Giulio Vaira, Federico Ottonello, Ludovico Spezialetti, Giacomo Macchi, Alessandro Ciarlo, Cristian Paglieri, Leonardo Sogno, Matteo Giordano, Flavio Ghezzi. Tra le ragazze un plauso in particolare per Sofia Lombardi, Elisa Tosin, Cecilia Carrieri.

Ultimo appuntamento della stagione domani, domenica 7 ottobre, a Sanremo con i campionati liguri a distanza 200 metri, dove parteciperanno complessivamente 31 atleti savonesi.