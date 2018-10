Savona. È Livorno ad ospitare la finale nazionale dei campionati di società Allievi ed Allieve per il gruppo “Tirreno”.

Atletica Arcobaleno Savona presente con la formazione femminile: compatta ed agguerrita e pronta a difendere il quarto posto provvisorio (conquistato al termine delle due fasi regionali di qualificazione) tra le dodici formazioni in gara in questa occasione.

In particolare evidenza si mette la mezzofondista Aurora Bado: grande prova tattica sui 1.500, vinti grazie ad un ultimo giro in progressione con un tempo comunque di tutto rispetto, 4’49″38. La gara sui 3.000 ha quindi visto Aurora aggiudicarsi la medaglia d’argento, grazie ad un crono, anche in questo caso più che soddisfacente, di 10’37″35.

Altre due medaglie d’argento per l’Arcobaleno arrivano da Clara Degni nel lancio del martello (nuovo primato personale a 35,29 metri) e da Silvia Di Gioia (seconda nel giavellotto con un miglior lancio di 36,16 metri). Bronzo per la velocista Ilaria Accame sui 200, corsi in 26″40. Per Ilaria anche quarto posto sui 400 corsi in 1’01″47.

Terzo posto anche per Anna Auxilia sui 400 ostacoli, chiusi in 1’11″70. Quinta posizione per la staffetta 4×100 schierata con Sara Gualdi, Marta Viglino, Siria Zemma e Valentina Fazio (all’arrivo in 52″75).

Sesto posto per Sara Gualdi nel salto in alto con 1,35 metri e per Jennifer Bumbli nel salto triplo con 9,95 metri.

Poco fortunata la prova della forte marciatrice Alessia Biale: partita con i favori del pronostico ed il miglior tempo tra le atlete in gara, giunta a metà percorso rispetto ai 5 chilometri da percorrere ha dovuto abbandonare per il riacutizzarsi di una infiammazione al ginocchio.

Classifica finale che al termine di questo intenso weekend premia comunque l’Arcobaleno con un quinto posto non troppo lontano dal podio, per la soddisfazione del presidente Santino Berrino e dei tecnici che in questa circostanza hanno guidato la truppa da bordo campo, ovvero Roberto Polo, Franco Romano e Viviana Del Gobbo.