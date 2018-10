Campionati di Eccellenza: Pallacanestro Vado vincente con Under 16 e Under 18

Vado Ligure. Proseguono i campionati di Eccellenza per le formazioni giovanili biancorosse; sia l’Under 18 che l’Under 16 questa settimana hanno vinto. Vediamo com’è andata nei resoconti redatti dalla Pallacanestro Vado.

Under 18 Eccellenza: vittoria che fa morale a Borgomanero

Trasferta sul difficile campo di Borgomanero per gli Under 18 Eccellenza (nella foto), che si presentano con Valsetti ma privi di Cirillo e del lungodegente Bondì.

Primo quarto con Vado che parte forte, recuperando palloni a ripetizione che però vengono puntualmente persi o non concretizzati, così la partita rimane un festival degli errori, punto a punto per tutto il primo quarto che termina 16 a 19. Nel secondo quarto i pappagallini tengono alta l’attenzione e diventano più concreti, questo permette loro di scappare fino al più dieci, salvo poi farsi recuperare tutto il vantaggio nel momento in cui la squadra casalinga alza la fisicità della partita. Ritrovata lucidità uscendo dal time out, i nostri riprendono qualche punto di vantaggio andando al riposo sul 38 a 44, con qualche rammarico perché il vantaggio poteva essere più ampio, ma con la consapevolezza di poter fare bene.

Al rientro nel terzo quarto Vado prova a riprendere un po’ di vantaggio, che non andrà mai oltre il più undici, ma ogni volta College riesce a piazzare dei parziali e rientrare a un possesso di distanza, con cui si conclude il terzo quarto 65 a 67. Nell’ultimo quarto l’andazzo è sempre lo stesso, i pappagallini provano a prendere qualche possesso di vantaggio ma non riescono mai a dare il colpo di grazia alla partita, con College brava ogni volta a recuperare. Negli ultimi minuti però la difesa riesce a respingere gli attacchi piemontesi tenendo i nostri con cinque/sette punti di vantaggio, nonostante i troppi errori in attacco. Così, al termine di una battaglia, la partita finisce con la vittoria ligure 87 a 94.

Dopo un primo quarto da horror, bella partita, segnata da attacchi molto prolifici, giocata a strappi dalle due squadre. Vittoria che fa morale e deve dare la giusta spinta per crescere.

Under 18 Eccellenza Piemonte – 4a giornata

College Basketball Borgomanero – Azimut Pallacanestro Vado 87-94 (16-19, 38-44, 65-67)

College Basketball Borgomanero: Ielmini 11, Carnaghi ne, Piscetta 2, Rupil 17, Paoli 23, Petrov, Tilliander 4, Caneva 2, Segala 18, Rinaldi ne, Mraovic 10. All. Di Cerbo

Azimut Pallacanestro Vado: Janic 7, Valsetti, Cito 4, Pesce 10, Bertolotti ne, Lo Piccolo 13, Pintus 4, Brignolo 11, Anaekwe 17, Tsetserukou 28. All. Imarisio. Assistente: Dagliano S.

Classifica: Novipiù Campus, Azimut Pallacanestro Vado, Pall. Varese, Biella 8; Auxilium Torino 6; College Borgomanero, ABA Legnano, Coelsanus Varese 4; Mortara, Don Bosco Crocetta, Novipiù Casale 2; Derthona, Pegli, Oleggio 0

Under 16 Eccellenza: derby col My Basket vinto largamente

Derby ligure col sorriso per i biancorossi che finalmente possono schierare Biorac (ma perdono Bonifacino) e portano a casa una larga vittoria. Dopo un inizio difficile, per i vadesi, dove la pigrizia mentale l’ha fatta da padrona (fine primo quarto 15-13), i pappagallini iniziano ad essere solidi in difesa e fluidi in attacco arrivando a metà partita sul 39-17 sfruttando il lavoro a rimbalzo offensivo di Biorac.

Nella ripresa la partita continua sulla falsariga del primo tempo con i ragazzi di coach Prati che riescono ad arginare l’attacco dei genovesi e corrono in contropiede fino arrivare all’ultima pausa sul 60-21. Ultimo quarto per le statistiche e sirena finale con il punteggio 79-38. Nuovamente negativo l’approccio alla partita ma positivo il cambio di mentalità da parte di alcuni che hanno provato ad alzare l’asticella per migliorarsi.

Under 16 Eccellenza Piemonte – 3a giornata (recupero)

Azimut Pallacanestro Vado – My Basket Genova 79-38 (15-13; 39-17; 60-21)

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 3, Squeri 4, Biorac 9, Lebediev 3, Micalizzi 6, Tridondani 9, Giannone 8, Pierucci 9, Genta, Bertolotti 26, Franchello 2.

My Basket Genova: Caorsi 2, Corradino 9, Zerbino, Mata 5, Alloisio 4, Pierini 4, Marchello, Franconi 2, Mancini 2, Pasqualetto 7, Monaldi 3.

Classifica: College Borgomanero 10; Azimut Pallacanestro Vado, Pegli 8; Oleggio, Novipiù Campus, 5 Pari Torino, Biella 6; Junior Casale 4; Auxilium Torino, Derthona, My Basket Genova 2; Don Bosco Crocetta, Galliate 0