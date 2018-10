“Camicie nere” sulla lapide per i caduti, le reazioni di Cgil, Anpi e la riflessione di Franco Astengo

Savona. Non si placano le polemiche intorno alla lapide in memoria dei caduti delle Forze Armate. Nelle ultime ore continuano a registrarsi reazioni (soprattutto critiche) sulla scelta di inserire anche le “camicie nere” nella lista e, le ultime, sono quelle della Cgil di Savona, dell’Anpi di Genova e di Franco Astengo che pubblichiamo integralmente di seguito.

Cgil Savona

La Camera del Lavoro di Savona giudica vergognosi i fatti accaduti sabato mattina presso il cimitero di Zinola a Savona. Non è accettabile l’equiparazione delle Camicie Nere ai corpi militari e delle forze armate regolari. Non è accettabile in generale, ancor più in una città medaglia d’oro al valore militare per la resistenza come Savona. Le Istituzioni locali e il Sindaco di Savona hanno l’obbligo istituzionale di effettuare nel più breve tempo possibile la rimozione del richiamo alle Camice Nere dalla lapide in oggetto. È necessario ribadire con forza i valori della nostra Carta Costituzionale

Anpi Genova

Il caso della stele in cui vengono ricordate le “camicie nere” alla pari di alpini, carabinieri, e altri corpi militari impegnati nel conflitto è una fine alchimia per riabilitare chi fu l’artefice del disastro etico e umano della seconda guerra mondiale.

La M.V.S.N. (milizia volontaria per la sicurezza dello stato) era strutturata su base volontaria e territoriale, formata da iscritti al Partito Nazionale Fascista e giurava fedeltà a Mussolini. La M.V.S.N. pertanto è organica al fascismo in tutto e per tutto anche se verrà aggregata ai ranghi dell’esercito è ben lontana da quei valori che seppero esprimere le migliaia di caduti a Cefalonia, solo per citare il caso più conosciuto o i quarantacinquemila morti nei campi di concentramento per non asservirsi ai nazisti. La stessa lapide che genericamente viene dedicata a “tutti I caduti” della seconda guerra mondiale è offensiva per chi, come I carabinieri pagarono un pesante contributo di sangue al regime fascista come I 12 uccisi alle fosse Ardeatine o i 3 martiri di Fiesole.

Chi fu il braccio armato di un regime cialtrone e populista (spezzerem le reni ai greci) non può avere lo stesso riconoscimento di chi pagò il prezzo del suo “dovere”

La lapide può contenere solo la memoria e il riconoscimento per i caduti e dispersi nella guerra contro il nazifascismo

