Calcio, giovani talenti in erba: Riccardo D’Antoni

Vado Ligure. Esordio con tanto di goal per Riccardo D’Antoni, nella gara vinta (4-1) dal Vado nei confronti del Valdivara. Il giovane attaccante (classe 2002) ha bagnato l’esordio in prima squadra, realizzando una rete.

“E’ stata una emozione unica – commenta il golden boy – sono di Vado, da sempre gioco nelle fila rossoblù, ho sempre sognato questo momento, sono davvero felice e ringrazio i miei compagni per avermi messo in condizione di esprimermi al meglio”.

Quali sono i ricordi calcistici del settore giovanile che ricordi con più piacere?

“Non potendoli elencarli tutti – sorride D’Antoni – metto in risalto la rete segnata al Genoa, che ha permesso al Vado Giovanissimi Fascia B, di aggiudicarsi il titolo regionale di categoria”

“Riccardo ha fisico, velocità, tecnica, per diventare, nei prossimi anni uno dei migliori giocatori in circolazione – dice Valter Battiston – è un attaccante completo che può giocare sia da seconda punta che da vertice alto, l’importante che non si perda per strada… continuando ad allenarsi con grande determinazione, fame, voglia di sacrificarsi per vincere…”

“Ringrazio il mister – commenta D’Antoni – seguirò alla lettera i suoi insegnamenti…”.

L’ex cestista Larry Joe Bird, uno dei più forti giocatori di basket di sempre, nonchè uno dei migliori tiratori della Nba, amava dire un pensiero, che calza a pennello per il nostro giovane personaggio: “Un vincente è qualcuno che riconosce il suo talento naturale, lavora sui suoi limiti per tramutarli in abilità e usa questa abilità per realizzare i suoi obiettivi”.