Calizzano. Il maltempo che ha colpito tra ieri e oggi la provincia di Savona ha portato il Comitato savonese della Lnd a rinviare l’intero programma della quinta giornata del campionato di Seconda Categoria girone B.

Ecco le partite che verranno recuperate in data da stabilire:

Calizzano – Nolese

Mallare – Cengio

Millesimo – Vadese

Murialdo – Olimpia Carcarese

Rocchettese – Priamar Liguria

Santa Cecilia – Sassello

Nel girone A di Prima Categoria, ai due incontri già rinviati ieri, se ne sono aggiunti altri tre:

Aurora Calcio – Camporosso

Pontelungo – Plodio

Borghetto – Altarese

Nel girone A di Seconda Categoria, ufficiale un secondo rinvio:

San Filippo Neri – Borgio Verezzi

Una decisione, in particolare quella relativa al girone B di Seconda Categoria, che scontenta più di una società. Alcuni impianti, ad esempio quello di Murialdo (nella foto), apparivano infatti in condizioni buone per poter disputare l’incontro. Il Comitato provinciale, però, ha preferito procedere al rinvio in blocco.