Cairo Montenotte, vanno in stampa i “Racconti Cairesi” di Giuseppe Cesare Abba

Cairo Montenotte. In concomitanza con il 180^ anniversario della nascita dello scrittore Giuseppe Cesare Abba, nato a Cairo Montenotte nel 1838, e nella prospettiva delle festività natalizie è stato varato il progetto di stampare in un unico volume i diversi racconti cairesi disseminati nella sua copiosa produzione letteraria. L’iniziativa, portata avanti da L.Editrice, ha il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte e la collaborazione della Soms. cairese, che proprio ad Abba è intitolata.

Sono una ventina gli interessanti racconti abbiàni che parlano di Cairo e della Val Bormida, ambientati nel suo paese di origine e nei dintorni, come ad esempio “Nunzia”; molti testi sono ricchi di ricordi biografici e riferimenti personali dell’autore, soprattutto della sua infanzia e della gioventù (come i “Primi duoli”, “Biricchinate”, “Il ciliegio dell’Ussaro”, “Belfiore”, “Il ritorno del Cavalleggero”, ecc.). Alcuni racconti sono proprio ambientati nel centro cairese (ad esempio “I baffi e il cuore del signor Saul” o “Il dottor Crisante”), altri sono ricchi di riferimenti storici locali, come le “Cronache a memoria”, i testi dedicati a “Montenotte, Dego e Cosseria” o all’antico insediamento dei “Vigneroli”. Sono narrazioni composte in diversi periodi ed occasioni e pubblicate in tempi successivi; poi sono stati raccolti nei tredici (ormai introvabili) volumi dell’Edizione Nazionale dell’opera omnia di Abba. Di qui l’opportunità di raccoglierli in una raccolta antologica.

“Per poter effettuare la pubblicazione, possibilmente di un congruo numero di copie del libro da poter anche omaggiare alle scuole del territorio nonché a personalità e ospiti di Cairo, è stato lanciato il progetto della prenotazione di copie del libro al prezzo di favore di 10 euro. A pubblicazione avvenuta costerà 15 euro”.

Le prenotazioni si possono effettuare anche via mail a l.editrice@libero.it; maggiori informazioni si possono avere da L.Editrice (Via Pighini, 24 a Cairo M. tel. 019 821863 – 333 4189360).

Hanno già aderito alla prenotazione alcune decine di cairesi ed alcune Associazioni locali; l’iniziativa ha avuto incoraggiamento da personalità quali il professor Luigi Cattanei di Genova, uno dei massimi esperti di Abba, dall’ing. Romano Gasparini di Roma, figlio della compianta Bice Sanguinetti e già direttore generale dell’Enel, dal noto ingegnere cairese Giancarlo Callegaro, nonché dal senatore cairese Sandro Sambin.