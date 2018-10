Cairo Montenotte piange la scomparsa dell’ex sindaco Pietro Castagneto

Cairo Montenotte. Lutto a Cairo Montenotte per la scomparsa di Pietro Castagneto, avvocato, ex sindaco di Cairo fino al 1993, quando si era dovuto dimettere per il caso della discarica Mazzucca, una vicenda nella quale era stato poi a livello giudiziario prosciolto.

Persona stimata, di alto profilo, che non ha mai cercato le luci della ribalta. Così lo ricordano nella comunità cairese.

La figlia Elena, avvocato anche lei, è stata segretario del circolo Pd di Cairo di Montenotte.

È stato un maestro, un bravo sindaco e soprattutto una brava persona. Ciao Piero… Adesso prendo carta e penna e glie ne dico due…” è stato il commento dell’ex sindaco di Cairo Montenotte Fulvio Briano.