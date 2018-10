Cairo Montenotte, baracca a fuoco in località Carretto

Cairo Montenotte. Intervento dei vigili del fuoco, ieri sera alle 20.30, a Cairo in località Carretto per un incendio che ha interessato una baracca.

L’allarme è stato lanciato da alcune persone che vedevano alzarsi del fumo dal bosco. Sul posto è subito giunta la squadra 7A del distaccamento di Cairo con tre mezzi.

Una volta sul posto hanno scoperto che a bruciare non erano gli alberi, bensì una baracca nella quale per cause ancora da chiarire erano divampate le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un’ora e mezza.