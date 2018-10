Cairo: mensa scolastica negata ai figli dei morosi, opposizione all’attacco

Cairo Montenotte. “La giunta del sindaco Lambertini sospende la mensa agli alunni che hanno la famiglia morosa, ma i bambini che colpa ne hanno? Chiediamo al sindaco di tornare sui suoi passi e rivedere una decisione che colpisce i più deboli”.

Il gruppo di opposizione “Cairo Democratica” ha presentato una mozione per affrontare l’oggetto della delibera in consiglio comunale, la quale recita che al secondo sollecito di pagamento il servizio non verrà più erogato.

“Chiediamo che vengano adottate altre misure in difesa dei più deboli, ma di non colpire i bambini che non meritano questo trattamento”, concludono i consiglieri Pennino, Poggio e Ferrari.