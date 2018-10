Cairo, il Comune amplia il cimitero e raccoglie manifestazioni d’interesse per la gestione del Centro di Educazione Ambientale

Cairo Montenotte. Il Comune di Cairo Montenotte ha pubblicato una due manifestazioni d’interesse riguardanti rispettivamente l’ampliamento del cimitero di Rocchetta e la gestione del Centro di Educazione Ambientale.

Per quanto riguarda il cimitero, l’intervento prevede la costruzione di un nuovo corpo di loculi, la demolizione del fabbricato esistente in evidente stato di degrado e la realizzazione di un muro perimetrale con sistemazione dell’area interna ed esterna e dei campi di inumazione esistenti. Il tutto per un costo di circa 300mila euro, finanziati dall’amministrazione comunale.

L’aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del minor prezzo. Il termine per manifestare il proprio interesse è stabilito a mezzogiorno del 30 ottobre 2018.

Per quanto riguarda il Centro di Educazione Ambientale, invece, si tratta di un servizio di gestione quadriennale (2018-2022), il cui importo complessivo ammonta a 37mila euro circa. L’aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per manifestare l’interesse è stabilito alle 12 del 31 ottobre 2018.